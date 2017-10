Hier hält die Katze aufgeregt ihre gedruckte Dokusoap in der Hand

Dienstag, 17. Oktober 2017, 21:26 Uhr

Daniela Katzenberger darf sich ab Mittwoch auch mit einem eigenen Magazin schmücken (wir berichteten). Der Hamburger Bauer-Verlag hat dafür auch gleich ein Superlativ parat: „Erste gedruckten Doku-Soap Deutschlands“!

Die Katze in der Redaktion. Foto: Bauer Media/Boris Breuer

In dem Hochglanzblättchen gibt die 31-Jährige exklusive Einblicke in ihr Privat- und Berufsleben und berichtet aus ihrer Sicht über die Welt der Prominenten. Dazu sagte sie: „Ich bin wahnsinnig stolz. Als mir angeboten wurde, ein eigenes Magazin zu machen, war das wie ein Sechser im Lotto, weil das ein großer Herzenswunsch von mir war.“

Das Magazin erscheint erstmals am 18. Oktober und kostet 2,99 Euro. Die Start-Druckauflage liegt bei 100.000 Exemplaren. Man darf gespannt sein, wieviel sie davon verkaufen wird.

Start an der Druckmaschine. Foto: Bauer Media/Boris Breuer

Die Katze will zeigen, was wirklich passiert ist

Die Reality-TV-Darstellerin habe dabei eine Menge umgesetzt, was sie selbst in Magazinen gerne lese. „Ich habe selbst mitgearbeitet, eigene Handy-Fotos zur Verfügung gestellt, Texte geschrieben und Ideen eingebracht.“ Und dann schiebt sie das wesentliche nach: „In anderen Magazinen lese ich oft, ich sei von meinem Mann getrennt, ich wäre schwanger oder sei total dick – in meinem eigenen Magazin habe ich jetzt die Möglichkeit zu zeigen, wie wir wirklich leben.„

Klingt interessant. Also ganz nach dem Motto: „Sie lügen wie gedruckt. Wir drucken, wie sie lügen“! (Werbeslogan der Zeitung „Junge Welt“)

Foto: Bauer Media/Boris Breuer

Die Kultblondine ist ja nicht nur ein bekanntes TV-Gesicht, sondern erfreut sich zunehmend auch einer wachsenden Fan-Community über die Social Media Plattformen: Auf Facebook folgen Daniela immerhin über 2,5 Millionen Fans, auf Instagram hat sie über 670.000 Follower und ihre eigene App „Love and Style“ gehört mit über 300.000 Downloads zu einer der erfolgreichsten Promi-Apps.