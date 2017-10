Michael Fassbender und Alicia Vikander: Heimliche Hochzeit

Dienstag, 17. Oktober 2017, 8:40 Uhr

Michael Fassbender und Alicia Vikander haben sich getraut. Das Paar gab sich in einer kleinen Zeremonie auf Ibiza das Ja-Wort. Die Schauspieler, die sich vor drei Jahren am Film-Set von ‚The Light Between Oceans‘ kennen lernten, feierten ihre Hochzeit das ganze Wochenende lang.

Foto: WENN.com

Laut ‚E! News‘ sollen sie mit ihren Gästen den Freitag am Strand verbracht haben, bevor die neue Lara Croft und ihr berühmter Mann mit einer Yacht aufs Meer rausfuhren – mit an Bord war selbstverständlich auch ein professioneller Fotograf.

Partydetails sind geheim

In der ‚Daily Mail‘ hatte ein Insider schon vor einiger Zeit behauptet, dass Michael und Alicia im Oktober heiraten wollten. Damals hieß es: „Die Details der Party sind streng geheim. Den Gästen wurden gesagt, dass sie zu einem bestimmten Datum in Ibiza sein sollen. Dann werden sie abgeholt und zum Hotel gebracht. Er gibt eine Menge Geld aus, es wird die Party des Jahres.“

Dass die beiden Stars gut zusammen passen, beweisen ihre gemeinsamen Interessen: Beide lieben es, beim Karaoke singen abzuschalten, wie Michael vor kurzem im Interview mit ‚Grazia‘ verriet: „Meistens ist es etwas mit Kopfstimme. Ich denke, mein Frank Sinatra ist nicht schlecht, weil ich eine Art Bariton bin. Aber wenn ich ehrgeizig bin, probiere ich Marvin Gaye oder Rihanna.“