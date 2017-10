Zoe Saldana: Ihre Jungs haben sie voll im Griff

Dienstag, 17. Oktober 2017, 11:05 Uhr

Zoe Saldana will sich nicht über ihr Alter definieren. Die 39-jährige Schauspielerin, die mit ihrem Ehemann drei Söhne großzieht, findet es gut, dass ihr Körper sich über die Jahre hinweg verändert hat.

Zoe mit Göttergatten Marco Perego. Foto: Guillermo Proano/WENN.com

Wichtig sei nicht, was sie verloren, sondern was sie dazu gewonnen habe. Dem ‚People‘-Magazin verriet Zoe nun das, was inzwischen alle sagen, die alt werden: „Ich versuche, das Alter nur als eine Zahl zu sehen. Natürlich fällt mir jedes Jahr auf, dass mein Körper sich verändert, aber statt mich darauf zu fokussieren, was ich verloren habe, versuche ich, mich auf das zu konzentrieren, was ich in den Jahren gewonnen habe. Ich will dankbar sein für all das, was dieser Körper mir gegeben hat.“

So kommt sie am besten durch den Tag

Auch was ihre Beauty-Routine angeht, ist die ‚Guardians of the Galaxy‘-Darstellerin eher entspannt. „Es dreht sich alles ums Zeitmanagement, wenn man drei Jungs unter drei Jahren hat“, erklärt sie im Interview, „Diese Jungs haben mich auf jeden Fall zum Experten in der ‚Raus aus dem Bett und los‘-Methode gemacht. Das sind die Basics: Moisturiser mit UV-Schutz, ein heller Concealer, Rouge und guten Lippenstift. Das bringt mich durch die meisten Tage!“