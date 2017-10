Alex Rodriguez über Jennifer Lopez, die großartige Mutter

Mittwoch, 18. Oktober 2017, 15:35 Uhr

Alex Rodriguez hält Jennifer Lopez für eine tolle Mutter. Der Ex-Sportler geht seit sieben Monaten mit der Sängerin aus und verriet nun, dass er sie in ihrer Mutterrolle unglaublich findet.

Frau Lopez und Herr Rodriguez. Foto: FayesVision/WENN.com

Aus ihrer Ehe mit Marc Anthony hat sie die neun Jahre alten Zwillinge Max und Emme. Im Umgang mit ihnen sei sie wundervoll und sie würde wahnsinnig hart arbeiten. „Jennifer ist eine wundervolle Person. Sie arbeitet am härtesten, sie hat ungefähr 10 Jobs. Sie liebt Sport. Sie ist selbst eine Athletin. Sie ist aber auch eine großartige Mutter, eine großartige Tochter, eine großartige Freundin. Sie ist einfach jemand, der… den man einfach gerne um sich hat“, sagte der 42-Jährige gegenüber ‚Nightlife‘.

Alex weiter mit der Ex befreundet

Trotz der neuen so großartigen Beziehung wird Alex aber weiterhin mit seiner Ex-Frau Cynthia Scurtis befreundet sein. Schließlich hat das Paar gemeinsam zwei kleine Töchter: die neunjährige Ella und die zwölfjährige Natasha. „Von Anfang an haben wir die Kinder an die erste Stelle gestellt, damit sie wachsen und sich emotional gut fühlen können. Wir wollten dieses Gezerre nicht, das man manchmal in Familien hat, in denen die Eltern geschieden sind.“ Klingt nach einer großartigen Patchwork-Familie.