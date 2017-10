Ed Sheeran: Tourabsage!

Mittwoch, 18. Oktober 2017, 12:08 Uhr

Schock für Ed Sheeran: Er muss seine anstehenden Shows in Asien aufgrund von Knochenbrüchen absagen. Der ‚Castle on the Hill‘-Interpret wird seine Auftritte in Taipei, Osaka, Seoul, Tokyo und Hongkong leider nicht wie geplant durchziehen können.

Foto: FayesVision/WENN.com

Infolge seines Fahrradunfalls hat sich der Sänger nämlich schwere Verletzungen zugezogen. Sein Arzt habe „Brüche im rechten Handgelenk und linken Ellenbogen“ festgestellt, aufgrund dessen der Star erst mal pausieren muss.

Beide Arme in Gips

Auf der Facebook-Seite des Briten heißt es: „Ich muss erst mal abwarten, wie der Heilungsprozess läuft, bevor wir Entscheidungen wegen der Shows treffen können. Bitte bleibt am Ball für mehr Infos. PS: Ed tippt das hier nicht, weil er beide Arme im Gips/ bandagiert hat.“

Am Montag (16. Oktober) wurde der Musiker aufgrund des Fahrrad-Crashs in London ins Krankenhaus eingeliefert. Kurz darauf postete er ein Bild von sich auf Social Media und schrieb dazu: „Ich hatte einen kleinen Fahrradunfall und gerade warte ich auf die Ergebnisse des Arztes, die eventuell meine nächsten Konzerte beeinflussen könnten. Also bleibt dran für mehr Neuigkeiten. Ed x“