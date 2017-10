Robert Pattinson heult sich bei Katy Perry aus?

Mittwoch, 18. Oktober 2017, 8:27 Uhr

Robert Pattinson hat in Katy Perry eine wahre Freundin gefunden. An ihrer Schulter kann sich der Schauspieler ausweinen. Erst kürzlich ging seine Beziehung mit der Musikerin FKA twigs, die mit richtigem Namen Tahliah Barnett heißt, in die Brüche.

Foto: WENN.com

Jetzt ist er froh, Katy an seiner Seite zu haben, mit der er über wirklich alles reden kann. Ein Insider berichtet nun gegenüber ‚E!News‘: „Niemand hat so richtig verstanden, was er eigentlich in FKA gesehen hat, aber sie haben ihn immer unterstützt. So weit es Katy betrifft, sind die beiden schon eine ganze Weile gute Freunde. Sie haben den gleichen Freundeskreis und standen immer in Kontakt. Das ist nichts Ernstes, obwohl Rob schon immer Interesse an Katy zu haben schien.“

Ein Beitrag geteilt von FKA twigs (@fkatwigs) am 12. Okt 2017 um 14:53 Uhr

Pattinson datet niemanden

Ein andere Insider weiß aber, dass der ‚Twilight‘-Star momentan niemanden datet. „Er trifft sich gerade mit niemandem. Er hängt einfach nur ab. Katy Perry ist eine gute Freundin und die beiden können über alles sprechen.“ Eine heiße Romanze bahnt sich hier also nicht an, aber die Fans freuen sich sicher auch darüber, dass Robert in Katy eine treue Freundin zum Zuhören gefunden hat.