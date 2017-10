Serienstar Ariel Winter will Jura studieren

Mittwoch, 18. Oktober 2017, 8:32 Uhr

Ariel Winter wurde von vielen Juristen zum Studium inspiriert. Die ‚Modern Family‘-Darstellerin hatte in ihrem Leben schon mit vielen Anwälten und Richtern zu tun und den Verteidigern ist sie besonders dankbar dafür, dass sie ihr geholfen haben, sich rechtlich von ihrer Mutter freisprechen zu lassen.

Foto: FayesVision/WENN.com

Jetzt will die Schauspielerin selbst eine Juristen-Lizenz bekommen. „Mein Ziel ist es eigentlich, meinen Jura-Abschluss zu machen. Ich wollte immer Juristin werden und obwohl ich die Schauspielerei liebe und das wahrscheinlich für den Rest meines Lebens machen werde, denke ich definitiv, dass es wichtig für mich ist, zur Schule zu gehen und etwas zu tun, was mich leidenschaftlich interessiert“, erzählt die 19-Jährige dem ‚LaPalme‘-Magazin.

Ariel kennt sich aus bei Anwälten

„Ich habe in meinem Leben mit vielen Anwälten und verschiedenen Typen von Anwälten gearbeitet und sie haben mir sehr geholfen. Ich habe Wissen in dem Bereich und ich wäre vielleicht in der Lage, jemand anderem damit zu helfen. Das ist mein Ziel und meine Motivation dafür.“ Vielleicht kriegt sie das Studium ja tatsächlich mit ihrer Schauspielkarriere unter einen Hut und macht ihren Traum wahr. Ihre Fans würden es ihr wünschen.