Bella Hadid: Läuft da was mit Drake?

Donnerstag, 19. Oktober 2017, 13:37 Uhr

Was geht da zwischen Bella Hadid und Drake? Die 21-Jährige soll Berichten zufolge bereits seit Juni diesen Jahres mit dem

‚Hotline Bling‘-Hitmacher zusammen sein. Anlässlich ihres Geburtstages soll der Rapper dem Model diesen Monat dann eine Geburtstagsparty in New York geschmissen haben.

Foto: TNYF/WENN.com

Das habe dazu geführt, dass die Laufstegschönheit sich nun „nur noch mehr“ zu Drake hingezogen fühle, wie ein Insider dem ‚Life & Style‘-Magazin berichtet: „Sie dachte, dass es mega romantisch ist. Es fing ganz locker an, aber jetzt ist es definitiv ernst zwischen ihnen. Sie haben sich auf romantische Abendessen getroffen.“

Damit scheint Bella ihrem Beuteschema treu zu bleiben: Davor war sie nämlich mit The Weeknd zusammen gewesen, ebenfalls einem Musiker.

Ein Beitrag geteilt von champagnepapi (@champagnepapi) am 13. Okt 2017 um 22:32 Uhr

Drake mit Charme-Offensive?

Die Trennung im November 2016 nahm die hübsche Brünette sehr mit, doch dann habe sie der Hip-Hop-Star mit seinen Avancen umgarnt: „Bella war dabei, über ihren Ex hinwegzukommen und war nicht an Drake interessiert, aber das hat sich schnell geändert, als Drake seine Charme-Offensive gestartet hat und sie mit romantischen Gesten umgarnt hat, inklusive teurem Schmuck und Blumen.“ Doch an die Öffentlichkeit wollen die beiden noch nicht mir ihrer Liebelei gehen: „Nachdem die Beziehung und Trennung von The Weeknd so öffentlich war, will Bella nicht viel Wind um ihre neue Beziehung machen.“