Heath Ledger wollte Prügel von Christian Bale

Heath Ledger wollte, dass Christian Bale ihn tatsächlich während der Dreharbeiten zu ‚The Dark Knight‘ schlägt. Der verstorbene Schauspieler mimte den Joker in Christopher Nolans ‚Batman‘-Film. In einer Szene spornte Ledger Christian Bale, der den Batman verkörperte, dazu an, ihn körperlich anzugreifen.

Heath Ledger 2005. Foto: Vince Maher/WENN

Die Szene zeigt ein Verhör zwischen Batman und seinem Erzfeind in der Polizeistation von Gotham City. Bale verriet, dass es die erste Szene war, die sie zusammen filmten. Ledger war zu diesem Zeitpunkt schon in seine Rolle als psychopathischer Bösewicht vertieft.

Im neuen Buch ‚100 Things Batman Fans Should Know & Do Before They Die‘ von Joseph McCabe sagt Bale: „Unsere erste gemeinsame Szene war im Verhörraum und ich sah, dass er ein teuflisch guter Schauspieler war, der sich vollkommen in die Rolle versetzte und genau den Ton traf, den Chris Nolan versuchte zu schaffen. […] Wenn er das Make-up drauf hatte und voll kostümiert war, blieb er die ganze Zeit in seinem Charakter. Wenn er alles abnahm, war es fantastisch, seine Gesellschaft zu haben.“

Heath stachelte ihn an: Schlag zu!

Wie man im Film sieht, fängt Batman an, den Joker zu schlagen und erkennt, dass dies kein gewöhnlicher Feind ist. „Je öfter ich ihn schlug, desto mehr genoss er es. Umso mehr gab ich ihm Befriedigung. Heath verhielt sich in ähnlicher Weise. Er stachelte mich irgendwie an. Ich sagte, ‚Weißt du was, ich brauche dich wirklich nicht zu schlagen. Es wird genauso gut aussehen, wenn ich es nicht tue‘. Und er antwortete, ‚Mach schon, mach schon, mach schon…‘ Er wirbelte dabei herum. An diesem Set gab es gekachelte Wände, die zersprangen und verbeulten, da er sich gegen sie schleuderte. Seine Hingabe war vollkommen.“

Ledger verstarb Anfang 2008 aufgrund einer versehentlichen Überdosis verschreibungspflichtiger Medikamente. Für seine Rolle des DC Comics-Charakters bekam er posthum den Oscar für die beste Nebenrolle.

