Jared Leto: Hauptrolle in "Tron 3"?

Jared Leto freut sich auf ein Reboot des Originals von 1982. Vor rund 35 Jahren ging der erste Teil der Tron-Filmreihe mit seinen spektakulären Computer-Effekten in die Filmgeschichte ein und ebnete so den Weg für seine Nachfolger.

Foto: Judy Eddy/WENN.com

Im März 2017 wurde dann erstmals ein dritter Teil des Klassikers bestätigt, der von Disney produziert werden soll. Nach längerer Wartezeit kommt nun scheinbar wieder etwas ins Rollen. Wie ‘Collider’ berichtet, wird Oscar-Gewinner Jared Leto an dem Projekt beteiligt sein und hätte auch nichts gegen eine größere Rolle: „Ich bin absolut bereit, auf jede Art und Weise zu helfen, dass ich das [Tron] zum Leben erwecken kann. Das ist etwas, worüber wir diskutieren und uns sehr darauf freuen, es verwirklichen. Aber es ist noch sehr früh.“

Noch kein Regisseur

Auf jeden Fall glaube er, dass die 80er-Jahre weiterhin nicht unerwähnt bleiben sollten, denn „ich denke, dass es in dieser Welt so viel Potenzial gibt, es gibt noch so viel zu sagen.“

Laut ‘Moviepilot’ seien aktuell jedoch weder Autor noch Regisseur bekannt, weshalb die Produktion noch einige Zeit in Anspruch nehmen dürfte. Leto ist derweil als Darsteller des gerade verstorbenen Hugh Hefner im Gspräch, wie Produzent Brett Ratner gegenüber dem ‚Hollywood Reporter‘ verriet: „Jared ist ein alter Freund. Als er gehört hat, dass ich die Rechte an Hefs Story habe, sagte er mir: ‚Ich möchte ihn spielen. Ich will ihn verstehen.‘ Und ich glaube wirklich, dass Jared das kann. Er ist einer der besten Schauspieler der heutigen Zeit.“