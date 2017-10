John Legend mag's unauffällig - aber mit Rockstar-Attitude

Donnerstag, 19. Oktober 2017, 16:12 Uhr

John Legend glaubt, sein dezenter Style habe sich in den letzten Jahren nicht sehr weiterentwickelt. Der Sänger trage am liebsten dezente Sachen – früher wie heute.

Im Interview mit ‚Yahoo Lifestyle‘ verrät er: „Natürlich kann ich mir jetzt bessere Klamotten kaufen [als früher]. Mein Style ist aber gar nicht so anders. Ich ziehe mich sehr unauffällig an, mit ein paar Rockstar-Highlights. Ich mag klassische Sachen, gut geschnitten und schöne Teile, mit einem Hauch von Kontrastfarbe.“ Außerdem gefalle seiner Frau Chrissy Teigen, mit welcher er zusammen Eltern der 18 Monate alten Luna sind, sein Stil. „Sie weiß, wer ich bin und ich weiß, wer sie ist. Wir mögen den Style des anderen wirklich sehr gerne.“

Aber manchmal gibt es auch Dinge, die der jeweils andere nicht so gut findet. „Ab und zu gibt es spezielle Sachen, die ich trage oder die sie trägt, die der andere nicht mag, was wir dann auch einfach sagen. Aber das geschieht nicht oft.“

Noch mehr Kinder sollen folgen

In einer anderen Sache ist sich das Paar allerdings sehr einig. Nach Tochter Luna sollen es auf jeden Fall mehr Kinder werden. Über die Zukunftspläne erzählt der 38-Jährige: „Wir wollen sehr bald noch mehr Kinder haben. Wir wollen insgesamt mehrere Kinder haben, drei oder vier, aber wir versuchen es mit einem zur Zeit. Bald kommt bestimmt ein weiteres.“ Doch der Nachwuchs muss auf keinen Fall in Johns Fußstapfen treten, obwohl zumindest die kleine Luna Musik liebt. Ihr stolzer Papa berichtet: „Sie liebt Musik, aber wer weiß schon, was für eine Karriere sie später anstrebt. Wir lassen sie viel ausprobieren und lernen. Und sie hat noch eine Menge Zeit, um herauszufinden, [was sie werden möchte].“