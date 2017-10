Jorge González: Rolle in Komödie und Juror in Tv-Show

Donnerstag, 19. Oktober 2017, 18:16 Uhr

TV-Entertainer Jorge González wird Filmstar. Der 50-Jährige spielt in der niederländischen Komödie „Hotel de grote L“ einen Casting-Show-Juror. Dafür lernte er nun Holländisch.

Jorge González hat einen Vogel! In der SAT.1-Show „Superpets“ begeistern ihn Tiere mit besonderen Talenten. Foto: SAT.1

Wie gut er die Sprache beherrsche? Der gebürtige Kubaner, der auch schon als Synchronsprecher agierte, sagt in der aktuellen Ausgabe der Illustrierten ‚Gala‘ dazu nur soviel: „Sylvie hat es ganz gut verstanden.“ Da bekommen ja Kenner seines deutschen Lall-Akzents ja einen Lachanfall! Der Film kommt unter dem deutschen Titel „Allein unter Schwestern“ am 1. März 2018 in die deutschen Kinos. In der Familienkomödie geht es um einen Jungen, der gemeinsam mit seinen drei Schwestern ein Hotel betreibt.

Neue TV-Show „Superpets“

Der kubanische High-Heels-Spaßvogel wird übrigens in der SAT.1-Show „Superpets“ am 1. und 8. Dezember, um 20:15 Uhr zu sehen sein. Darin zeigen Haustiere ihr großes Talent vor den Juroren Michelle Hunziker, Jorge González und Christoph Maria Herbst. González sagte dazu: „‚Superpets‘ ist eine aufregende Sendung, bei der Tiere im Mittelpunkt stehen. Ich bin immer wieder sprachlos, was Tiere für tolle Sachen können.“

Moderiert wird die Show übrigens von Wayne Carpendale mit Backstage-Moderatorin Nina Moghaddam.