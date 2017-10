Noomi Rapace: Das Gesicht des modernen Thrillers

Donnerstag, 19. Oktober 2017, 21:53 Uhr

Noomi Rapaces Gesicht prägt sich ein. Ab heute ist der neuste Thriller „Unlocked“ mit einer einzigartigen Starbesetzung (Michael Douglas, Orlando Bloom und John Malovich) für daheim zu haben. Um die schöne Schwedin noch besser kennenzulernen, hier ein Porträt über eine eindrucksvolle Karriere.

Foto: WENN.com

Die Schauspielerin verfolgte schon als Kind den Traum Schauspielerin zu werden. Nachdem ihr Vater, der spanische Flamenco-Sänger Rogelio Durán, sich in ihrer Kindheit von ihrer Mutter trennte, heiratete diese einen Isländer.

So zog Rapace schon als kleines Kind von Schweden, ihrem Geburtsland, nach Island, wo sie bis zu ihrer Jugend lebte. Der neue Mann ihrer Mutter war Tierpfleger und kümmerte sich an isländischen Filmsets um die dortigen Pferde. Rapace, die ihren Stiefvater häufig begleiten durfte, schnupperte so das erste Mal Setluft und kam zudem zu ihrem ersten Engagement: eine kleine Rolle im Wikingerfilm „Der Schatten des Raben“ (1988).

Mit 15 ging sie von zu Hause weg

Bereits mit 15 verließ Rapace dann – stets den Traum der Schauspielerei vor Augen – ihr Elternhaus und zog nach Stockholm. Nach mehreren kleinen Rollen im schwedischen Fernsehen („Tre kronor“, 1996-1997 und „Ich hätte Nein sagen können“, 1997), studierte sie anschließend Schauspiel, nahm diverse Theaterrollen auf den Bühnen der schwedischen Hauptstadt an und konnte erste größere Filmerfolge verbuchen.

Für ihre Rolle als Anna im dänischen Film „Daisy Diamond“ (2007) erhielt sie mit der Bodil und dem Robert die wichtigsten Filmpreise Dänemarks. Die Preise sorgten dafür, dass die großen Namen Hollywoods auf die schöne Schwedin aufmerksam wurden.

Internationales Aufsehen erregte die Charakterdarstellerin zudem durch die Verfilmung der „Millenium“-Trilogie, einer Thriller-Krimireihe des schwedischen Beststellerautors Stieg Larsson. In den Filmen „Verblendung“, „Verdammnis“ und „Vergebung“ (alle 2009) spielt Rapace die taffe Lisbeth Salander – bis heute ihre Paraderolle! Um die knallharte Computer-Hackerin überzeugend darstellen zu können, bereitete Rapace sich monatelang wie verbissen auf die Rolle vor, nahm Kampfsportunterricht, hielt strenge Diät und ließ sich mehrere Piercings stechen.

Foto: Universum

Durchbruch mit „Verblendung“

Und diese Hingabe sollte sich auszeichnen: für Lisbeth Salander in „Verblendung“ (2009) wurde Rapace als beste Hauptdarstellerin für den Europäischen Filmpreis nominiert und erhielt den schwedischen Guldbagge Award. Auch international wurde ihre Darbietung gefeiert und mit Nominierungen der wichtigsten Filmpreise (BAFTA Award, Broadcast Film Critics Association, New York Film Critics Online Award, Houston Film Critics Society…) belohnt.

Dunkle, düstere Rollen stehen der privat eher fröhlichen, femininen Rapace. Denn auch als Madam Simza Heron im Action-Blockbuster „Sherlock Holmes: Spiel im Schatten“ (2011) gemeinsam mit Robert Downey Jr. und Jude Law oder neben Michael Fassbender als Astronautin in Ridley Scotts Sci-Fi Verfilmung „Prometheus“ (2012) lieferte Noomi Rapace gekonnt ab und ist seither das aufstrebende Gesicht des modernen Thrillers.

Durch ihre starken Darstellungen glänzt sie in spannungsreichen Filmen und wird von Fans des Genres geliebt. So konnte sie auch in den Thrillern „Passion“ (2012) gemeinsam mit Rachel McAdams, sowie in „Kind 44“ (2015) neben Tom Hardy als Frau mit dunkler Vergangenheit überzeugen.

Durchsetzungsstarke, kämpferische und zumeist auch geheimnisvolle Charaktere sind Rollen, in denen Rapace zu Höchstformen aufläuft. Und in einer solchen sehen wir sie nun auch in „Unlocked“ , der ab heute auf DVD, Blu-ray und Video on Demand erscheint (Hier gehts‘ zur Verlosung!)

Foto: Universum

In Michael Apteds („James Bond 007 – Die Welt ist nicht genug“) hochspannendem Actionthriller hat sie alle Hände voll zu tun der CIA bei einem gefährlichen Fall zu helfen. Im Wettlauf gegen die Zeit muss Rapace als Agentin Alice Racine gemeinsam mit ihrem Mentor Eric Lasch (Michael Douglas) und der Hilfe des Ex-Soldaten Jack (Orlando Bloom) einen tödlichen Anschlag auf London vereiteln. Schnell merkt Racine jedoch, dass die Wahrheit viele Feinde hat und man niemandem trauen darf…