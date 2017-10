Conchita, hier kommt stimmgewaltige Konkurrenz!

Freitag, 20. Oktober 2017, 8:48 Uhr

Conchita Wurst muss sch warm anziehen! In der ersten Blind Audition von ‚The Voice Of Germany’ am Donnerstag präsentiere sich eine Berliner Transe namens Jade Pearl Baker.

Foto: ProSieben/SAT.1/Richard Hübner

Die Frauspielerin wusste sich glamourös un Szene zu setzen und sang Henry Mancinis Klassiker „Moon River“ aus dem Audrey-Hepburn-Film „Frühstück bei Tiffany“. Die Nummer performte sie einige Oktaven tiefer als man es gewohnt war – aber das war Weltklasse! Stimmlich lag JPB zwischen Amy Winehouse und Lana Del Rey mit einer durchaus eigenen Klangfarbe.

Alle Coaches hauten ziemlich schnell auf den Buzzer und Michi Beck rief entzückt: „Das war ganz großes Show-Business!“ Und Yvonne Catterfeld sagte selbstkritisch: „Ich hätte gerne deine Bühnenpräsenz. Von dir könnte ich sogar noch was lernen.“ Mark Forster gab sich demütig: „Das ist für mich eine Grenzerfahrung, die ich so noch nicht kannte.“

Die Fantas dürfen ran!

Als es dann um die Auswahl der Coaches ging machte es Jade (sie will ihr Alter nicht preisgeben) ziemlich spannend und sorgte für reichlich Lacher, als sie wie im Dschungelcamp sagte: „Samu – Du bist es vielleicht.“ Doch dann entschied sich die fast zwei Meter große Drag Queen schließlich für Smudo (49) und Michi Beck (49).

In der Tat ist die JPB etwas besonderes, denn die meistens Travestie-Künstler singen Playback, imitieren Showstars in deren eigenem Habitus: „Das Schöne daran ist, dass man alles darstellen kann, was man möchte. So kann man den Menschen zeigen, was alles möglich ist.“

Die Dame ist noch keine sooo bekannte Szenegröße, was man angesichts ihres selbstbewussten Auftretens erwartet hatte. Im Berliner BKA-Theater gab sie im Sommer erste Solo-Konzerte, arbeitet gelegentlich auch als Schauspielerin. Bei der Wahl der „Miss Christopher Street Day“ hatte sie ihren ersten großen Auftritt. Mit ihren gigalangen Beinen ergattere sie allerdings schon einige Laufstegjobs.

An ihrer Stimme muss noch etwas gefeilt werden, aber aus JPB könnte ein Diamant werden. (PV)