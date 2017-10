Pete Wentz: Neues Fall-Out-Boy-Album ist fertig

Freitag, 20. Oktober 2017, 13:08 Uhr

Fall Out Boy sind endlich fertig mit der Aufnahme ihres siebten Studioalbums. Bassist Pete Wentz gab bekannt, dass das Album nur noch gemixt und gemastert werden muss. Ursprünglich sollte die Platte schon diesen September veröffentlicht werden, bevor das Releasedatum auf Januar 2018 verschoben wurde.

Foto: WENN.com

Wentz gibt gegenüber ‚Cleveland.com‘ zu, dass selbst dieses Datum nur knapp einzuhalten war: „Vor sechs Monaten sah es nicht so aus, als würden wir jetzt fertig werden. Es ist wirklich cool, dass es doch geklappt hat. Wir sind erst letzte Woche mit den Aufnahmen fertig geworden.“ Das Album soll ‚Mania‘ heißen und der Sound des Quartetts wird sich an den Titel anpassen.

„Der nächste Song, den wir veröffentlichen, wird vergleichsweise weniger elektronisch, aber gleichzeitig heißt die Platte ‚Mania‘, also wird alles etwas manisch klingen. Ich denke, es klingt nicht alles super elektronisch, aber vielleicht klingt es etwas aggressiv“, verrät Wentz.

Tour beginnt heute in den USA

Was die Fans auf dem Album erwartet, scheint also klar zu sein. Dafür steht noch in den Sternen, was auf der Tour passiert, die Fall Out Boy heute in Cleveland beginnen. Laut dem 38-Jährigen haben die Rockmusiker bisher kaum Zeit mit Proben verbracht. „Die Shows werden anders aussehen als unsere bisherigen. Ich bin sehr gespannt darauf. Wir haben bisher noch gar nicht geprobt, deswegen hoffe ich, dass es trotzdem funktioniert. Rein optisch wird die Bühne auf Manie und dem Album basiert sein. Hoffentlich spielt am Ende alles so zusammen, wie wir uns das vorstellen“, gibt sich der Songwriter zuversichtlich.