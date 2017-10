Jade Pearl Baker: Die Shirley Bassey aus den Blind-Auditions

Freitag, 20. Oktober 2017, 19:06 Uhr

Drag Queen Jade Pearl Baker mischte die erste Blind Audition bei „The Voice of Germany“ am Donnerstagabend auf. Aber nicht wie man es vom Castingzirkus DSDS erwarten würde, sondern durch echtes Können – ohne großes Tralala!

Foto: ProSieben/SAT.1/Richard Hübner

„Es fühlt sich geil an und macht Hammer glücklich“, schwärmt die Anfang 20-jährige nach ihrer glamourösen Performance (siehe Video unten). Sie schaute sich mit Freunden die Aufzeichnung an: „Das war gestern ein richtig schöner Abend, ich hatte die Möglichkeit mit tollen Menschen, Popcorn und ein paar Tropfen Schampus in meiner Lieblingsbar dem „Rauschgold“ in Berlin Kreuzberg zu feiern.“ Die gebürtige Berlinerin ist jetzt jedenfalls erleichtert und überglücklich im Team der „Fantastischen Vier“. Das könnte durchaus der Beginn einer großen Karriere sein.

Jade sucht schon nach Klamotten

Vor der nächste Show ist das Gesangstalent schon ganz aufgeregt. „Ich hoffe bis zur nächsten Sendung was passendes zum

anziehen zu finden.“ Die Frauspielerin, die die begeistern und inspirieren will, verspricht wieder ordentlich bzuliefern und alles zu geben.

klatsch-tratsch.de hat heute gleich bei der jungen Lady nachgehakt und drei Fragen gestellt, die uns auf den lackierten Nägeln brannten.

Foto: ProSieben/SAT.1/Richard Hübner

Duett mit Conchita wäre toll

1. Wo siehst Du Dich musikalisch?

Ich sehe mich im Jazz musikalisch und finde aber auch R’n’B und Hip Hop ziemlich cool.

2. Glaubst Du, eine echte Konkurrentin von Conchita Wurst zu werden?

Ich finde, Conchita Wurst ist eine tolle und einzigartige Künstlerin und könnte mir durchaus vorstellen mit ihr im Duett zu singen.

2. Wo kann man Dich demnächst live sehen?

Das nächste Konzert ist am 7. Januar 2018 im BKA Theater Berlin und am Valentinstag 2018 auch im BKA Theater.

Foto: ProSieben/SAT.1/Richard Hübner