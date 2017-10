Justin Timberlake: Liebeslied für Jessica Biel

Freitag, 20. Oktober 2017, 21:05 Uhr

Justin Timberlake teilte eine von Herzen kommende Hommage an seine Frau Jessica Biel, um ihren fünften Hochzeitstag zu feiern. Der ‚Trolls‘-Star bezeichnet sich selbst als „glücklichster Mann der Welt“, weil er seit 2012 mit der ‚The Sinner‘-Schauspielerin verheiratet ist.

Foto: Apega/WENN.com

Seit sie sich das Jawort gegeben haben, sind fünf Jahre vergangen. Um das zu feiern, teilte er ein Video von sich, wie er Donny Hathaways ‚A Song for You‘ zum Besten gibt. Der Song hat eine besondere Bedeutung für das Paar, da es der erste Song war, zu dem sie als Mann und Frau tanzten.

Justin schrieb auf Instagram: „#TBT zu einer Late-Night-Freestyle-Session während einer Pause im Studio – JA ich bin wieder zurück im Studio! Aber heute ist es ein besonderer Tag für mich, weil ich genau an diesem Tag vor fünf Jahren der glücklichste Mann der Welt geworden bin, als ich mit meiner besten Freundin die Ehegelöbnisse tauschte. Dieser Song war unser erster gemeinsamer Tanz. An meine wunderschöne @jessicabiel: Du hast mir so viel darüber beigebracht, was wahre Liebe bedeutet. Ich kann es nicht in Worte fassen, was mir die letzten fünf Jahre bedeutet haben, also… Lausche der Melodie, weil meine Liebe sich darin versteckt… #Happy5thAnniversaryWifey #AsongForYou.“

A Song For You #TBT to a late night freestyle session on a break in the studio - YES I've been back in the studio cooking! But, today is even more special for me because five years ago, on this day, I became the luckiest man in the world when I exchanged vows with my best friend. This song was our first dance. To my beautiful Jessica Biel: You have taught me so much about what a true love means. I can't put into words what these last five years have meant to me, so... "Listen to the melody ‘cause my love is in there hiding...” #Happy5thAnniversaryWifey #ASongForYou Posted by Justin Timberlake on Donnerstag, 19. Oktober 2017

Jessica Biel ganz happy im Auto

Er teilte außerdem ein privates Foto, in dem sich das Pärchen küsst, mit seinen 46,6 Millionen Followern. Jessica antwortete über ihren eigenen Instagram-Account: „Mein zartes Herz gehört dir, von jetzt bis in die Ewigkeit.“ Sie postete außerdem ein lustiges Video, in dem das Paar zur Autostereoanlage mit Blümchen-Filter tanzt, und schrieb: „Wie glücklich ich bin? Auch wenn er anfangs skeptisch war, macht er es immer für mich. #5“