Roland Kaiser: Damit wird jetzt also seine Karriere gekrönt

Roland Kaisers Lebenswerk wird nun auch auf der Musicalbühne präsentiert. Der 65-jährige Musiker gilt als einer der bekanntesten und erfolgreichsten Schlagersänger Deutschlands. Mit Hits wie ‚Joana‘, ‚Amore Mio‘ oder ‚Die Gefühle sind frei‘ begeistert er seit Beginn seiner Karriere in den 70er-Jahren seine Fans.

Foto: Starpress/WENN.com

1977 erfolgte sein Durchbruch mit dem Coversong ‚Sieben Fässer Wein‘ und 1980 veröffentlichte der Sänger seinen erfolgreichsten Titel ‚Santa Maria‘. Seither hat Roland ein bewegtes Leben, kann viele Alben und Auszeichnungen vorweisen, spielte sogar schon in einem ‚Tatort‘ mit und brachte 2011 eine Autobiografie mit dem Titel ‚Atempause – Alles ist möglich‘ heraus.

So ein erfolgreiches Leben als Schlagerstar bleibt natürlich nicht unbeachtet und so bekam Roland nun sogar ein eigenes Musical, nachdem er erst vor kurzem sein neues Album ‚Stromaufwärts – Kaiser singt Kaiser‘ veröffentlichte.

Musicalpremiere in München

Die Premiere zum Musical fand im Deutschen Theater München statt und Konzert- und Tourveranstalter Dieter Semmelmann berichtete diesbezüglich gegenüber der ‚Bild‘-Zeitung: „Wir spüren einfach, dass es an der Zeit ist, das sensationelle musikalische Lebenswerk von Roland mit einem Bühnenstück zu feiern. Wir werden uns dabei Zeit lassen, um eine interessante Story mit all seinen alten und neuen Hits zu verbinden.“ In München selbst wird die Show insgesamt sieben Mal aufgeführt – 2018 soll dann sogar eine Tour folgen.

Heute erschien Kaisers Best-Of-Album ‚Stromaufwärts“. Darauf alle seine Hits im neuen Sound.