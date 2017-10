Tokio Hotel: Hier sehen wir Bill Kaulitz als Drag Queen

Freitag, 20. Oktober 2017, 14:19 Uhr

Tokio Hotel haben heute ihr neues Video „Boy Don’t Cry“ veröffentlicht. In dem wilden Clip wird sich der Frontmann der Band in eine Drag Queen verwandeln. Seid gespannt!

Foto: Tokio Hotel

Die Verwandlung in eine Drag Queen beschreibt Bill als einen möglichen Weg der „Selbst-Rettung“ durch Befreiung.

Der extrem elektrolastige Song wurde von der Band in Berlin geschrieben und sollte so auch in einer typischen Berliner Partyszene spielen. So wurde aus dem Videodreh gleich eine echte Party mit Freunden und allerlei Bekannten aus der Hdeutschen auptstadt, die auch im Video mitgespielt haben.

Bill und Tom Kaulitz in „Inas Nacht“

Mit ihrem fünften Album „Dream Machine“ und der aktuellen Tour setzen Tokio Hotel ihre künstlerischen Visionen freier und außergewöhnlicher um denn je. Bei ihrer Live-Performance und den neuen Songs zeigt sich die Seele der Band und es wurde klar: hier ging es um nichts anderes als um die pure Liebe zur Musik und hochklassiges Entertainment. Alles ist echt, nah und bietet dennoch eines der beeindruckendsten Showdesigns im Arenaformat.

Am 21. Oktober sind Bill und Tom Kaulitz beim Staffelstart von ‚Inas Nacht‘ zu sehen. Auch Designer Wolfgang Joop (72) wird dem ‚Schellfischposten‘ in Hamburg in der Show von Ina Müller einen Besuch abstatten.