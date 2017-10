US-Shootingstar Charlie Puth hebt hier ab. Und zwar richtig!

Freitag, 20. Oktober 2017, 13:57 Uhr

Der grammy-nominierte Sänger und Songwriter Charlie Puth hat ein ebenso überraschendes wie bestechendes Musikvideo zu seiner neuen Single „How Long“ veröffentlicht.

Foto: Jimmy Fontaine

In dem Clip flaniert Charlie Puth zunächst in Anzug und Lackschuhen eine abendliche Straße entlang, während er die Zeilen des Songs singt und dazu einige Tanzbewegungen auf den Asphalt legt. So weit, so unspektakulär.

Doch weit gefehlt, denn plötzlich überwindet er mühelos die Schwerkraft: Erst spaziert der 25-Jährige mühelos Häuserwände herauf, dann gleitet er derartig imposant durch mondäne Gebäudelobbys, dass selbst Michael Jacksons berühmter „Moonwalk“ dagegen blass aussieht. Charlies eigener Aussage zufolge ist es das erste Video, bei dem er das Gefühl hatte, sich aus seiner Komfortzone herauszubewegen und dies auch genießen zu können. Das passt bestens zum Song, dem man ebenfalls mit jeder Note anhört, wie sehr Charlie Puth darin aufgeht.

Vorbote zum zweiten Album

Charlie Puth produzierte „How Long“ komplett in Eigenregie und schrieb es gemeinsam mit seinen Kreativpartnern Justin Franks (See You Again) und Jacob Kasher (Attention). Der Song ist der zweite Vorbote von Puths mit großer Spannung erwartetem zweiten Album „VoiceNotes“, das am 19. Januar erscheint und auf das 2016 veröffentlichte, Platin-veredelte Debütalbum „Nine Track Mind“ folgt. Zuvor war die Single „Attention“ erschienen, die in Deutschland Platz 9 in den offiziellen Single-Charts erreichte und Gold-Status hat. Mit vielen weiteren internationalen Platin- und Gold-Auszeichnungen ist „Attention“ Puths bislang erfolgreichster Song.