Bar Refaeli zum zweiten Mal Mama geworden

Samstag, 21. Oktober 2017, 14:06 Uhr

Das schöne Topmodel Bar Refaeli darf sich über ihr zweites Baby freuen. Auch Name und Geschlecht des Neugeborenen stehen schon fest…

Foto: Sean Thorton/WENN.com

Das israelische Model durfte am Freitagabend (20. Oktober) in Tel Aviv ihren kleinen Familienzuwachs auf der Welt begrüßten. Ein Sprecher des Krankenhauses berichtete der Kolumne ‚Page Six‘, dass es der 32-Jährigen „großartig“ gehe. Auch das Geschlecht und der Name des süßen Wonneproppens stehen schon fest: Bar und ihr Ehemann Adi Ezra haben sich nämlich dazu entschlossen, ihr kleines Töchterchen Elle zu nennen.

Bereits am Montag wird die Laufstegschönheit voraussichtlich das Krankenhaus verlassen und sich anschließend ganz ihrem Mamaglück widmen. Gemeinsam mit Adi zieht die hübsche Blondine bereits die einjährige Liv groß.

Ein Beitrag geteilt von Bar Refaeli (@barrefaeli) am 16. Okt 2017 um 11:06 Uhr

Zweite Schwangerschaft im März verkündet

Die Schwangerschaft hatte die Beauty-Queen im März verraten. Auf Instagram postete sie ein Bild von sich, auf dem ihr leicht gewölbter Babybauch zu sehen war. Daneben schrieb sie: „Etwas brodelt…“ Seit der Hochzeit mit ihrem Liebsten im September 2015 könnte es also nicht besser laufen im Leben des Stars. Und wer weiß, vielleicht macht sich bald ein drittes Geschwisterchen auf den Weg…