Dolly Parton verschenkt eine Million Dollar

Samstag, 21. Oktober 2017, 20:38 Uhr

Sie steht auf der Liste der wohltätigsten Prominenten ganz oben. Und erneut hat Country-Busenikone Dolly Parton jetzt viel Herz bewiesen. Sie spendete eine Million Dollar an ein Kinder-Krankenhaus in Vanderbilt, Nashville, in dem ihre inzwischen erwachsene Nichte als Kind eine lange Zeit lang behandelt wurde.

Foto: Apega/WENN.com

Die 71-Jährige Countrysängerin promotete in der Klinik ihr allererstes Album für Kinder mit dem Titel „I Believe in You“. Bri der Gelegenheit gab sie auch gleich bekannt, dass sie dem Krankenhaus eine großzügige Spende überreichen würde, als Dank für die Hilfe für ihre Nichte.

Hannah Dennison erkrankte als Kind an Krebs und musste viele Jahre in der Klinik verbringen. „Jetzt ist sie 29 Jahre alt, aber als sie vier Jahre alt war hatte sie Leukämie“, verriet Parton laut Contactmusic. „Das Krankenhaus in Vanderbilt hat einen tollen Job gemacht.“ Bei ihrem Auftritt in der Klinik performte sie ihren Song „Chemo Hero“, passend zur Geschichte ihrer Nichte, deren damaliger Leidensweg sie zu dem Lied inspirierte.

Erlöse des Album gehen gemeinnützige Organisation

Und bei der Spendesumme von einer Million Dollar blieb es nicht. Alle Erlöse aus dem Verkauf des Albums geht an ihre gegründete Organisation „Imagination Libary“, die Kindern aus weniger privilegierten Familien die Möglichkeit gibt, zu lesen und lesen zu lernen. Zuletzt bekamen besonders Opfer des Hurrikan „Harvey“ „Maria“ und „Irma“ die Gelegenheit dem Programm beizutreten. Parton gründete die Stiftung ursprünglich zu Ehren ihres Vaters, der nicht lesen und schreiben lernte als Kind. Statt einer Ausbildung musste er bereits früh arbeiten gehen.

Dolly Parton setzt sich immer wieder für humanitäre Hilfsprojekte in allen Bereichen ein. Im vergangenen Jahr veranstaltete sie das deistündige Wohltätigkeits-Konzert „Smoky Mountains Rise: A Benefit for the My People Fund“ für die Opfer der verheerenden Waldbrände in Tennessee. (SV)