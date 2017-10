Peter Dinklage hat einen zweiten Zwerg bekommen

Samstag, 21. Oktober 2017, 17:41 Uhr

Vaterfreuden für den ‚Game of Thrones‘-Darsteller Peter Dinklage: Seine Frau hat ihr zweites gemeinsames Kind zur Welt gebracht.

Foto: Nicky Nelson/WENN.com

Der nur 1,35m kleine ‚Game of Thrones‘-Star und seine Frau Erica Schmidt haben allen Grund zur Freude: Ihr zweites gemeinsames Kind ist zur Welt gekommen, wie das ‚Us Weekly‘-Magazin berichtet. Ihr fünfjähriges Töchterchen Zelig kann sich somit über ein kleines Geschwisterchen freuen. Nicht bekannt ist hingegen das Geschlecht sowie der Name des Neugeborenen. Das ist jedoch wenig verwunderlich, schließlich ist das Pärchen, das 2012 heiratete, bekannt dafür, sein Privatleben aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Weder die Geburt noch die Schwangerschaft bestätigten die Turteltauben so offiziell.

Stattdessen präsentierte Erica ihre Babykugel im März gut sichtlich bei der Premiere des Theaterstücks ‚All the Fine Boys‘, für das sie das Drehbuch sowie die Regie übernahm.

Ein Beitrag geteilt von Peter Dinklage (@peterdinklage) am 13. Okt 2017 um 18:20 Uhr

Öffentliches Liebesbekenntnis zu seiner Gattin

Im Jahre 2011, kurz nach der Geburt seiner Tochter, betonte der 47-jährige Schauspieler in seiner Dankesrede bei den Emmys seine Liebe zu der Regisseurin und sagte, nachdem er den Preis als bester Nebendarsteller in ‚Game of Thrones‘ erhalten hatte: „Ich liebe dich, Erica. Du bist wundervoll.“ Bei ihrem ersten Ausgeh-Abend nach der Geburt ihrer Tochter meinten die beiden bei den Golden Globes über das Leben als Eltern: „Alles läuft gut bisher. Heulen hat noch niemanden umgebracht. Na ja, vielleicht doch.“