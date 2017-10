Video: Katy Perry wird hier einfach hängengelassen

Samstag, 21. Oktober 2017, 18:47 Uhr

Viele Popstars nehmen ja via Stage Diving gerne mal ein Bad in der Menge. Katy Perry (32) hat das jetzt wörtlich genommen. Allerdings war eine technische Panne Schuld daran.

Foto: Macguyver/WENN.com

Durch eine technische Panne ist US-Musikerin Katy Perry ihren Fans ungewöhnlich nahe gekommen. Bei ihrer Show in Nashville (US-Bundesstaat Tennessee) saß die Sängerin und Twitter-Königin auf einer dem Planeten Saturn nachempfundenen Sitzvorrichtung über ihrem Publikum, als plötzlich ganz offensichtlich die Technik versagte. Das Ding fuhr einfach nicht weiter, die Lady hing sprichtwörtlich in der Luft – und konnte gar nicht viel ausrichten.

Vom Publikum auf Händen getragen

„Das ist das erste Mal, dass ich im All, feststecke. Dieses Ding klemmt. Was soll ich tun? Witze oder Geschichten erzählen? Einen weiteren Song singen? Ihr solltet die Handys rausholen, das ist ein YouTube-Moment“, jubelte Perry schlagfertig. Viele Besucher folgten dem Rat – am Donnerstag (Ortszeit) waren mehrere Videos der Szene in sozialen Netzwerken zu finden.

Nach einer Weile setzte sich die Vorrichtung zwar in Bewegung, allerdings wäre sie direkt auf den Köpfen der Fans gelandet. Deshalb entschied sich Perry, von der Plattform ins Publikum zu springen und sagte dazu: „Ich denke, ich muss einfach runter zu meinem publikum.“ Katy Perrys Anhänger trugen sie dann auf Händen, bis sie wieder sicheren Boden unter den Füßen hatte. (dpa/KT)