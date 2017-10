Gewinnspiel: Gil Ofarim geht mit "Disney in Concert" auf Tour

Sonntag, 22. Oktober 2017, 14:15 Uhr

Bereits über 70.000 Menschen ließen sich im Jahr 2016 von der musikalischen Vielfalt, den wunderbaren Melodien und den hochkarätigen Stimmen auf der Disney-In-Concert-Tour begeistern und sogar zu Standing Ovations hinreißen.

Foto: Ina Bohnsack

Somit ist es nicht verwunderlich, dass sich in diesem Jahr die Show mit einem neuen Repertoire und einem erweiterten Tourplan zurückmeldet: Am 30. November 2017 fällt der Startschuss für die spektakuläre neue Konzertreihe „Disney in Concert – Magic Moments“, die für einen Monat die Konzertarenen in 15 Städten durch Deutschland, Österreich und der Schweiz bereisen wird.

Magisches Live-Erlebnis

Einzigartige Disney Filme, stimmgewaltige Topsolisten wie Gil Ofarim und Cassandra Steen u.v.a. ein herausragendes Symphonieorchester machen die Show zu einem magischen Liveerlebnis. Wie die Disney Channel Sendung „Disney Magic Moments“ präsentiert auch „Disney in Concert“ die schönsten Momente und beliebtesten Songs der Disney Filmgeschichte.

Parallel zur Musik werden bei der multimedialen Darbietung auf Leinwänden Ausschnitte aus den bekanntesten Disney Produktionen gezeigt, die garantiert jeden Fan in seinen ganz persönlichen Disney Erinnerungen schwelgen lassen. Mit der Show gehen Publikum und Musiker auf eine Zeitreise und erleben gemeinsam die schönsten Szenen aus Disneys zauberhaften Filmen. Über Jahrzehnte hinweg sind die Soundtracks ein festes Qualitätsmerkmal der Disney Produktionen, die unter anderem durch hohe Chart-Platzierungen mit zahlreichen Preisen geehrt worden.

Disney In Concert – Magic Moments Tourdaten

30.11.2017 Kiel Sparkassen-Arena-Kiel

02.12.2017 Mannheim SAP Arena

03.12.2017 Freiburg Rothaus Arena

06.12.2017 Berlin Mercedes-Benz Arena

07.12.2017 Magdeburg GETEC-Arena

08.12.2017 Frankfurt am Main Festhalle Frankfurt

09.12.2017 Regensburg DONAU ARENA

Foto: Semmel Concerts

10.12.2017 Stuttgart Hanns-Martin-Schleyer-Halle

13.12.2017 Zu?rich Hallenstadion Zu?rich

14.12.2017 Nu?rnberg ARENA NÜRNBERGER VERSICHERUNG

15.12.2017 Graz Stadthalle

16.12.2017 Wien Wiener Stadthalle – Halle D

20.12.2017 Köln LANXESS Arena

21.12.2017 Oberhausen König-Pilsener-ARENA

22.12.2017 Hamburg Barclaycard Arena