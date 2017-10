Melody Haase mit Designer-Vagina ins RTL-Paradies

Sonntag, 22. Oktober 2017, 18:06 Uhr

Ihr Name ist Haase, Melody Haase. Die junge Dame macht sich neben „Normalos“ wie Du und ich sowie C, D und Z-Promis am 11. November für die paradiesische RTL-Kuppelshow „Adam sucht Eva“ nackig! Ganz schön mutig, wie wir finden.

So gefällt sie uns am besten: Melody Haase angezogen. Foto: MG RTL D

In der 1. Folge suchen sechs Singles die Liebe im Paradies. Es flirten: Patricia Blanco (46, Reality-Darstellerin, „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“), Timur Ülker (28, Musiker und Schauspieler, „Köln 50667“), Melody Haase (23, Sängerin, „DSDS“), Beabrice (21, Büroassistentin aus Grevenbroich), Konrad (31, KFZ-Mechatroniker aus Schalkau) und Michael (23, Produktionsmitarbeiter aus dem Saarland). Doch wer ist diese Melody Haase, die mit ihrem Body belegt, dass wirklich niemand perfekt ist – und sein muss.

Foto: MG RTL D

Sie will untenrum perfekt aussehen

Die 23-Jährige ist eine Sängerin aus Berlin und angeblich seit November 2016 Single. Melody, die mit vollem Namen Larissa Joyce Melody heißt, ist vor allem aus Staffel 11 von „Deutschland sucht den Superstar“ (2014, Siegerin Aneta Sablik) bekannt, wo sie es bis in die erste Live-Challenge-Show schaffte. Ihre neue Single „Calvins“ sollte eigentlich diese Woche veröffentlicht werden. Und ein neues Album soll in Kürze folgen. Macht Sinn im Umfeld der TV-Show. Bevor gar keiner Kenntnis davon nimmt.

Foto: MG RTL D

Kurz vor den Dreharbeiten zu „Adam sucht Eva“ neben weiteren OPs einer ganz besonderen Schönheits-OP unterzogen: Nach eigener Aussage hat Melody sich eine „Designer-Vagina“ machen lassen, weil „meine Schamlippen perfekt aussehen sollen“. Gegenüber der Seite Promiflash erklärte sie im Sommer dazu: „Mein Ziel war es immer, mich nackt schön zu finden. Und jetzt durch meine Beauty-Eingriffe, bin ich da schon echt nah dran. Klar, perfekt findet sich keine Frau, aber ich bin super zufrieden“.

Achso. Na wir sind gespannt, was uns RTL da eine Woche lang ab 11. November noch so zeigen wird.