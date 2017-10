Die Geissens: Töchter-Fahrschule im Ferrari?

Montag, 23. Oktober 2017, 17:15 Uhr

Dass der Kölner Multimillionär Robert Geiss eine Schwäche für schnelle Autos hat, ist kein Geheimnis. Jedoch war bisher nicht bekannt, dass er auch als Fahrlehrer eine bemerkenswert einfühlsame Figur macht.

Robert und Carmen mit ihren Töhtern Shania und Davina. Foto. RTL II

Zum Geburtstag seines Freundes, der Tiroler Swing-Sänger Gregor Glanz hat Robert eine ganze Reihe an Highlights geplant, unter anderem eine Ferrari-Fahrstunde auf einer Rennstrecke bei Saint-Tropez. Und wer könnte wohl ein besserer Fahrlehrer für einen 750 PS-Ferrari sein als Robert selbst? Als Shania und Davina das sehen, möchten auch sie von Robert das Fahren lernen. Ob Carmen das wohl gefällt? Die elfjährige Shania stellt sich jedenfalls nicht dumm an… Hier gibt’s das im Video zu sehen!

Das alles und noch mehr gibt’s heute Abend ab 20.15 Uhr bei RTL II in der 203. Folge der Reality-Doku ‚Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie!‘ zu sehen.

Die elfjährige Shania auf einer Testfahrt. Foto: RTL II

Nach einem Auftritt in Deutschland besuchen Carmen und Robert mit ihren Freunden Gregor und Dani ein altes Schullandheim, in dem Robert vor gefühlt hundert Jahren sein Unwesen trieb. In trauter Runde lässt Robert dann seine gut vorbereitete Bombe platzen: Gregor wird anlässlich seines 37. Geburtstags aus dem kalten Deutschland ins warme Saint-Tropez entführt.

Dort beginnt nämlich ein 37-stündiger Party-Marathon mit zahlreichen Überraschungen.

Die Geissens mit Gästen bei hüllenloser Varieté-Show. Foto: RTL II

Partymarathon am Strand und frivole Varieté-Show

Für den Start in die Partynacht wird der beste Club am Strand gemietet, in dem es unter anderem eine hüllenlose Varieté-Show zu bestaunen gibt. Zusammen mit Davina und Shania wird am nächsten Tag standesgemäß im Beach Club gefeiert. Doch das ist nicht alles: Zum Abschluss des Marathons soll Gregor seine erste Sportwagen-Fahrstunde bekommen – und das mit einem 750 PS Ferrari auf der Formel-1 Übungsstrecke.

Während Gregor sich bei der Testfahrt fast übergeben muss, sind Davina und Shania sofort begeistert von dem Gefährt und wollen unbedingt selbst ans Steuer des Ferrari. Kann Robert Carmen davon überzeugen, dass er der beste Fahrlehrer für seine beiden Töchter ist?