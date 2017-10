Gewinnspiel "Django": Jetzt Kinotickets gewinnen!

Montag, 23. Oktober 2017, 17:50 Uhr

Am kommenden Donnerstag (26. Oktober) startet in den deutschen Kinos der Film „Django“. In seinem Regiedebüt porträtiert Étienne Comar einen unkonventionellen Künstler und Freigeist, dessen Leben so improvisiert war wie seine Musik.

Foto: Roger Arpajou

Vor die Frage gestellt, ob er seine Kunst politisch missbrauchen lässt, muss er eine existentielle Entscheidung treffen. Der französische Schauspieler Reda Kateb (Zero Dark Thirty, Lost River) brilliert in der Rolle des Ausnahme-Künstlers an der Seite von César-Gewinnerin Cécile de France.

Von den Nazis bewundert – und dann gejagt

Frankreich, 1943. Der begnadete Jazzgitarrist Django Reinhardt ist auf dem Gipfel seines Erfolges. Abend für Abend spielt er in ausverkauften Sälen und begeistert das Publikum mit seinem Gypsy-Swing, einer Musik voller Lebenslust und Witz, der sich auch die deutschen Besatzer nicht entziehen können.

Während andere Sinti in ganz Europa verfolgt werden, kann sich Django aufgrund seiner Popularität in Sicherheit wiegen – bis ihn die Nationalsozialisten auf Tournee nach Deutschland schicken wollen.Django weigert sich. Seine Pariser Geliebte hilft ihm, mit seiner schwangeren Frau und seiner Mutter an der Schweizer Grenze unterzutauchen. Hier trifft er auf Mitglieder seiner weitverzweigten Familie, die ebenfalls auf der Flucht sind.

Über den Genfer See will er in die Schweiz gelangen, doch die Nazis sind ihm schließlich dicht auf den Fersen…

Foto: Roger Arpajou

