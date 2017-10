"Glee"-Star Matthew Morrison zum ersten Mal Papa

Montag, 23. Oktober 2017, 10:52 Uhr

Matthew Morrison darf sich über sein erstes Kind freuen. Der ‚Glee‘-Star und seine Frau Renee Puente sind erstmals Eltern geworden. Auf Instagram verkündeten die beiden stolz ihr neues Familienglück und verrieten auch Geschlecht und Name des Babys.

Foto: Apega/WENN.com

Der 38-Jährige postete am Sonntag (22. Oktober) ein Schwarz-Weiß-Bild, auf dem er seine Faust gegen die winzige Faust seines Sohnes drückt. Dazu schrieb er: „An mein neugeborenes Kind, Revel James Makai Morrison: Deine Mama und Papa können das!! Vertraue uns, dass wir dich immer führen und beschützen werden. Wir werden die Schienen bereitlegen, damit dein Tuff-Tuff-Zug sicher durch die Welt fährt. Du wirst alle Möglichkeiten haben, um zu fliegen! Wir lieben dich und sind so dankbar für deine Ankunft! Die Abenteuer fangen erst an.“

Bildchen vom Neuzugang

Auch seine Frau ließ es sich nicht nehmen, ein süßes Bild des kleinen Wonneproppens zu posten, auf dem er in den Armen seines Vaters liegt. Daneben erklärte die stolze Mama: „Ich bin im Revel-Himmel… Ich kann meine unmessbare Dankbarkeit dafür, dass du mich als deine Mama erwählt hast, gar nicht ausdrücken. Mein Revel James Makai Morrison, ich versprechen, dich zu lieben, dich ständig daran zu erinnern, dass du es wert bist, dich geliebt und zugehörig zu fühlen. Ich werde dir Mitgefühl und Freundlichkeit beibringen.“

Ein Beitrag geteilt von R?E?N?E?E? M? M?O?R?R?I?S?O?N? (@reneemmorrison) am 22. Okt 2017 um 10:28 Uhr

Weiter schreibt sie: „Schon jetzt sehe ich so viel von deinem Papa in dir… Ich weine aufgrund der überwältigenden Freude, endlich dein Gesicht zu sehen, das Perfektion ist! Mein kleiner Ringelwurm… Ich halte meinen Bauch immer noch voller süßer Erinnerung… Ich bin so stolz, dich endlich mit der Welt zu teilen. Hier ist er, Ladies & Gentlemen… Unser Revel James! #oneandonly #thereal #morrisonadventures“.