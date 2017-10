John Stamos hat sich verlobt

Montag, 23. Oktober 2017, 12:18 Uhr

John Stamos und Caitlin McHugh haben sich am Wochenende verlobt. Der ‚Full House‘-Star überraschte seine Liebste im Disneyland, um die Frage aller Fragen zu stellen.

Foto: Adriana M. Barraza/WENN.com

Sein Glück teilte der Schauspieler dann auch gleich auf seinem Twitter-Account mit der ganzen Welt. Am Sonntag (22. Oktober) postete er ein Bild, dass das Pärchen schwer verliebt in dem Vergnügungspark zeigt und schrieb dazu: „Ich habe gefragt… Sie hat Ja gesagt! …Und so lebten sie glücklich und zufrieden bis an ihr Lebensende.“ Die anstehende Verlobung ließ sich bereits seit letzter Woche erahnen.

In einem Radiointerview mit Ryan Seacrest fragte der Moderator, wer von den beiden zuerst heiraten würde. „Ich bin vergeben und bis über beide Ohren verliebt“, antwortete der Frauenschwarm offen.

Verlobte 22 Jahre jünger

Der 54-Jährige nutzte seinen Auftritt in der ‚On Air With Ryan Seacrest‘-Radioshow weiter, um über seine 22 Jahre jüngere Verlobte zu schwärmen. Stamos verriet, dass seine ‚Fuller House‘-Kollegen mindestens genauso vernarrt in die Schauspielerin wären. „Sie alle lieben sie viel mehr als mich. Immer fragen sie, ob Caitlin auch kommt. Sie ist einfach ein sehr guter Mensch.“ Für Stamos ist es bereits der zweite Versuch in Sachen Ehe. Bis 2005 war der Serienstar mit der Schauspielerin Rebecca Romijn verheiratet.