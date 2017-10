Billy Joel: Mit 68 zum dritten Mal Vater geworden

Dienstag, 24. Oktober 2017, 10:35 Uhr

Billy Joel darf sich über sein drittes Kind freuen – im Alter von 68 Jahren. Der ‚Uptown Girl‘-Interpret und seine Frau Alexis Roderick, die bereits gemeinsam Töchterchen Della Rose (2) haben, wurden am Sonntag (22. Oktober) glückliche Eltern eines gesunden Babys.

Foto: Joseph Marzullo/WENN.com

Auch Geschlecht und Name des Kindes verriet ein Sprecher des Stars: „Sonntagabend haben Billy und Alexis Joel Remy Anne in ihrer Familie willkommen geheißen.“ Laut ‚PEOPLE‘ wurde Remy um 19.50 Uhr im New York University Hospital geboren und brachte ein Gewicht von 3,3 Kilo auf die Waage. „Alexis und Remy geht es gut und jeder ist aus dem Häuschen“, beschrieb der Sprecher das Familienglück. Gemeinsam mit seiner Ex-Frau Christie Brinkley hat der Musiker zudem die 31-jährige Tochter Alexa Ray. Seine kleine Della kam im August 2015 zur Welt, einen Monat nachdem sich das Pärchen auf seinem Anwesen in Long Island, New York, getraut hatte.

Joel hat bereits drei Ehen hinter sich

Erst letzte Woche hatte Billy öffentlich bestätigt, dass Alexis schwanger war, als er mit dem ‚Belfast Telegraph‘ über Della sprach: „Sie hier ist ziemlich gut. Sie schläft während der Nacht. Ich hoffe, die nächste tut es.“ Der Star hat schon drei gescheiterte Ehen hinter sich, neben Brinkley (1985 bis 1994) war er so auch mit Katie Lee (2004 bis 2010) und Elizabeth Weber (1973 bis 1982) verheiratet.