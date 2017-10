Camila Cabello: Die kubanische Granate und ihr Film zum Hit "Havana"

Dienstag, 24. Oktober 2017, 17:39 Uhr

Camila Cabellos aktuelle Single „Havana“ ist derzeit auf Platz 5 in den Deutschen Charts. Mehr als 15 Mio Streams und Top 10 in den Airplay Charts sind ihre aktuelle Bilanz.

Foto: SonyMusic

Jetzt gibt es nun auch das offizielle Musikvideo zur Hitsingle. Und wie die beiden Trailer dazu schon vermuten ließen ist es ein kleiner Kurzfilm geworden!

Neben dem Erfolg mit ihrer Musik hat sich die schöne, erst 20 Jahre junge Kubanerin auch noch Kooperationen mit Guess und L’oreal Paris gesichert. Als nächstes steht ihr Debütalbum auf dem Programm. Wann es erscheint will die junge Sängerin bald verkünden. Derzeit ist sie jedenfalls in jeder wichtigen US-Talkshow zu sehen, natürlich darf da auch Carpool Karaoke nicht fehlen.

Rasante Karriere nach ihrem Aus bei Fifth Harmony

Die nur 1.,57m kleine Camila Cabello ist auf dem Weg zu einem neuen globalen Superstar. Ihre Trennung von der mega-erfolgreiche US-Girlband Fifth Harmony sorgte Ende 2016 wochenlang für Schlagzeilen und einen hitzigen Schlagabtausch in den sozialen Medien und auch bei der diesjährigen MTV Video Music Award Verleihung wurde das Thema nicht ausgelassen.

Mit der Veröffentlichung ihrer Debütsingle „Crying In The Club“ fiel der offizielle Startschuss für die Solo-Karriere und seitdem ist sie aus der Presse und den Charts nicht wegzudenken.

Foto: SonyMusic

Cabello hatte 2012 in der zweiten Staffel der US-Castingshow ‚The X Factor‘ teilgenommen und wurde dann als Mitglied von Fifth Harmony zum Superstar. Die Band veröffentlichte die beiden Alben „Reflection“ (2015) und „7/27“ (2016), die beide die Top 5 der US Billboard Charts erreichten und mit Gold ausgezeichnet wurden. Zu den größten Hits der Quintetts gehören die Songs „Worth It“ und „Work From Home“, die in Deutschland mit Gold- bzw. Platinstatus erreichten.