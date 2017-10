Camila Cabello: Im Schlafzimmer hängt das hier von Ed Sheeran

Dienstag, 24. Oktober 2017, 9:57 Uhr

Camila Cabello hat in ihrem Schlafzimmer einen eingerahmten Tweet von Ed Sheeran hängen. Das ehemalige Fifth Harmony-Mitglied ist ein riesengroßer Fan des britischen Sängers und bewahrt deshalb einen ganz besonderen Fanartikel in ihrem Zuhause auf.

Foto: Lia Toby/WENN.com

Als ‚Buzzfeed.com‘ sie fragte, welches ihr seltsamstes Besitztum ist, gestand die hübsche Brünette: „Als ich in meiner alten Band war, musste jeder von uns ein Cover auswählen zum Singen und ich entschied mich für Ed Sheerans ‚Lego House‘. Also haben wir den Cover zum Song gemacht und er hat getwittert: ‚Unglaublich.‘ Und dann hat mir ein Fan seinen Tweet eingerahmt.“

Großer Fan von Ed Sheeran

Voller Stolz habe sie das Bild anschließend in ihrem Zimmer aufgehängt. Die ‚Crying In The Club‘-Interpretin gab bereits früher zu, sich wie ein kleines Fangirl zu fühlen, wenn sie an Ed Sheeran denkt. Ein Treffen mit ihm markierte dann einen Höhepunkt in ihrem Leben. Wie sie dem britischen ‚HELLO!‘-Magazin anvertraute, habe sie sogar „geweint“, als die Emotionen in ihr hochkochten. „Ich bin eine introvertierte Person und werde sehr schüchtern und komisch in sozialen Situationen“, beichtete die 20-Jährige.