David LaChapelle: Die Popkultur-Ikone kommt nach Berlin!

Dienstag, 24. Oktober 2017, 16:46 Uhr

David LaChapelle kommt nach Berlin und signiert am kommenden Samstag, den 28. Oktober, von 18 bis 20 Uhr exklusiv in unserem Store auf der Schlüterstraße 39 (10629 Berlin) seine neuen Buch „Lost and Found“ und „Good News“. Beide Bücher werden im November erscheinen.

Pamela Anderson und David LaChapelle. Foto: KIKA/WENN.com

Die extrem aufwändigen und teils glamourösen Fotos von LaChapelle sind berühmt. Der Mann ist längst eine Ikone der modernen Popkultur, hatte alle großen Stars vor der Linse, wie z.B. Lady Gaga, Madonna, Mariah Carey, Naomi Campbell, Eminem, Courtney Love, Tom Jones, David Beckham, Whitney Houston usw. Er inszenierte sie in schrägen Posen, bizarren Kulissen nund vieles mehr.

Darüber hinaus drehte der heute 54-jährige Meister Musikvideos für Christina Aguilera, Britney Spears, Jennifer Lopez, Avril Lavigne, Moby, Elton John, Florence + the Machine und Amy Winehouse.

Berühmt wurde zuletzt sein Clip „Take Me to Church“ des Welthits von Hozier mit dem russischen Tänzer Sergei Polunin. Das Musikvideo verzeichnet bis heute allen bei Youtube weit über 21 Millionen Klicks.

Nun gibt’s Neues von dem Fotografen, der einst durch Andy Warhol zum Kultmagazin ‚Interview‘ kam. Im November werden die zwei riesigen Monster-Bildbände „Lost and Found“ und „Good News“ veröfentlicht, die sein bisheriges umfangreiches Werk komplettieren. Bisher erschienen „LaChapelle Land“ (1996), „Hotel LaChapelle“ (1999) und „Heaven to Hell“ (2006).

