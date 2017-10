Julia Roberts unterschreibt für Familiendrama "Ben is Back"

Dienstag, 24. Oktober 2017, 14:10 Uhr

Julia Roberts hat offiziell den Vertrag für ‚Ben is Back‘ unterschrieben. Die ‚Pretty Woman‘-Schauspielerin ist neben Lucas Hedges der Besetzung für das Filmdrama beigetreten. Hedges wird die Rolle des titelgebenden Charakters übernehmen, der unerwartet an Heiligabend nach Hause zurückkehrt, ganz zur Überraschung seiner Familie.

Foto: IPA/WENN.com

Laut ‚Deadline‘ wird der Vater des ‚Manchester by the Sea‘-Stars Peter Hedges die Regie führen und das Drehbuch schreiben. Roberts (49) übernimmt die Rolle von Bens besorgter Mutter Holly Burns, die bei seiner Rückkehr zunächst die Gleichgültige mimt und dann alles in ihrer Macht stehende versucht, um den Untergang der Familie in den nächsten 24 Stunden zu verhindern.

Nina Jacobson und Brad Simpsons Color Force sowie Teddy Schwarzmans Black Bear Pictures werden den kommenden Film produzieren. Die Produktion des Films soll im Dezember beginnen. Roberts wurde 2000 als beste Schauspielerin für ihre Rolle in ‚Erin Brockovich‘ mit dem Oscar ausgezeichnet.

„Pretty Woman“ verfolgt sie bis heute

Bekannt wurde sie jedoch durch den Film ‚Pretty Woman‘, in dem sie an der Seite von Richard Gere die Hauptrolle spielte. Erst kürzlich gab sie zu, dass es „Jahre“ dauerte, bis sie den Erfolg des Films realisierte. Sie erklärte der ‚Evening Standard Online‘: „Es ist kein schlechter Film, wenn er dich für 25 Jahre verfolgt. Ich glaube, es dauerte Jahre, um zu begreifen, wie sehr der Film von der Popkultur absorbiert wurde. Es dauerte so viele Jahre, weil dies die Worte sind, die ich am meisten von den Leuten höre. Es ist nett, zumindest ist es ein schöner Titel, es könnte schlimmer sein.“ Roberts wird als nächstes in ‚Wonder‘ zu sehen sein. In dieser Produktion werden Owen Wilson und Jacob Tremblay ihre Söhne auf der Leinwand spielen.

