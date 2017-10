Kino- und Serienstar Jonas Nay in Südafrika

Dienstag, 24. Oktober 2017, 18:04 Uhr

Jonas Nay, Schauspieler und Sänger der Band „Pudeldame“, ist zum Dreh einer neuen Serie bei Amazon Prime auf dem afrikanischen Kontinent.

Foto: Georg Wendt

Für den Dreh in Kapstadt ist Nay zum ersten Mal auf dem afrikanischen Kontinent. Der 27-Jährige kann die allgegenwärtige Armut in Südafrika nicht einfach wegstecken. „Es begegnet einem täglich zum Himmel schreiende Ungerechtigkeit. Da ist schon ein Gefühl der Hilflosigkeit da. Mich überfordert das“, sagte Nay der Deutschen Presse-Agentur während der Dreharbeiten für die neue Serie „Deutschland 86“ im südafrikanischen Kapstadt. Der Streamingdienst Amazon Prime Video will sie 2018 zeigen.

Begeistert von den afrikanischen Kollegen

Er genieße es, das Land durch seine Arbeit statt als Tourist kennenlernen zu dürfen, sagte Nay, der den zur Spionage gezwungenen fiktiven DDR-Agenten Martin Rauch spielt. „Man kommt anders in Kontakt.“ Er führe mit den südafrikanischen Kollegen wahnsinnig interessante Gespräche, sagte der Schauspieler. Von den Dreharbeiten in Südafrika ist Nay begeistert: „Es ist hier eine sehr tolle, professionelle Arbeit. Das Team ist einfach unfassbar gut.“ Heute ist der letzte Drehtag in Kapstadt, der nach Johannesburg zweitgrößten Stadt Südafrikas. Jonas postete ein Foto bei Instagram und schrieb dazu: „Last Day of Shooting in Cape Town!“