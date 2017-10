Tom Hardy startet mit Dreh zu "Venom"

Dienstag, 24. Oktober 2017, 20:55 Uhr

Sony Pictures hat mit den Dreharbeiten zum ‚Spider-Man‘-Spin-off ‚Venom‘ begonnen. Der offizielle Twitter-Account des neuen Films hat mit einem Foto bestätigt, dass die Produktion begonnen hat und die Kameras ab sofort laufen.

Foto: WENN.com

Das Bild zeigt Tom Hardy, der im Film das Alien verkörpert, mit zwei weiteren Personen und wurde mit der Bildunterschrift „Day 1. #Venom“ betitelt. Im Mai hatte Hardy bekannt gegeben, dass er den traditionellen ‚Spider-Man‘-Bösewicht im kommenden Film der Sony Pictures spielen wird. Die Handlung fokussiert sich auf Eddie Brock, dem ersten Charakter, der zum Alien-Symbionten in den Comicbüchern wird. Das Drehbuch wurde von den ‚The Amazing Spider-Man 2‘-Autoren Scott Rosenberg und Jeff Pinkner geschrieben.

Einer der beliebtesten Bösewichte

Der ‚Zombieland‘ und ‚Gangster Squad‘-Regisseur Ruben Fleischer ist ebenfalls an Bord, um die Regie bei diesem Projekt zu übernehmen. Der Film wird Teil des Sony Marvel Universe, welches außerhalb des Marvel Cinematic Universe besteht. ‚Venom‘ ist der erste Streifen, der einem Feind der Spinne einen eigenen Film widmet. Zuvor spielte bereits Topher Grace den Charakter in Sam Raimis ‚Spider Man 3‘.

Tom Hardy is Eddie Brock in #Venom, the upcoming film from Sony’s Marvel Universe releasing October 5, 2018 – production starts this fall. pic.twitter.com/OZQqDEvoum — Sony Pictures (@SonyPictures) 19. Mai 2017

Der Symbiont wurde zum ersten Mal in den Comicbüchern in 1988 vorgestellt und ist immer noch einer der beliebtesten Bösewichte. Auch in anderen Marvel-Comics wie Iron Man, Deadpool oder dem Hulk, trat Venom auf.

Sony plante einen ‚Sinister Six‘-Film zu drehen, in dem Venom ebenfalls vorkommt, entschied sich jedoch zunächst, ein Solo-Abenteuer des Aliens zu drehen. Sony und Marvel schlossen einen Vertrag im Februar 2015, um Spider-Man, dessen Rechte von Sony gekauft wurden, im Marvel Cinematic Universe einzubringen. Tom Holland wurde dabei für die Rolle der Spinne besetzt und bekam einen Gastauftritt in ‚The First Avenger: Civil War‘. Holland (20) erhielt danach seinen ersten abendfüllenden Spielfilm mit ‚Spider-Man: Homecoming‘. ‚Venom‘ erscheint nächstes Jahr am 4. Oktober in den deutschen Kinos.