Anna-Maria Zimmermann wird vom Baby auf Trab gehalten

Mittwoch, 25. Oktober 2017, 9:47 Uhr

Anna-Maria Zimmermann wird von ihrem Baby wach gehalten. Die Schlagersängerin und ihr Mann Christian Tegeler erwarten derzeit ihr erstes gemeinsames Kind, einen Sohn.

Foto: Becher/WENN.com

Im Dezember soll es dann endlich soweit sein. Offenbar hält der Kleine seine „künftige“ Mama aber schon jetzt ordentlich auf Trab, wie Anna-Maria auf Instagram schreibt: „Oh man, der kleine Zwerg in mir ist so unglaublich aktiv!!! Wird ein Leistungssportler glaub ich.“ Dazu gab es die Hashtags #babytritte #babyboy #babygym #leistungssport #feet #partytime #bauchzwerg #kugelzeit #picoftheday. Seiner Mama steht Mini-Zimmermann in Sachen Energie also in nichts nach. Die ist derzeit nämlich noch bis Ende Oktober mit ihrem neuen Album unterwegs.

Es wird ein Junge

Erst kürzlich hatte die Musikerin, die ihre Fans in den sozialen Netzwerken an der Schwangerschaft teilhaben lässt, bekannt gegeben, dass sie einen Jungen erwartet. Eine Fotocollage, die ein Bild ihres Bauches zeigt, auf dem die Worte „Himmel“ und „Blau“ geschrieben stehen, außerdem eines mit blauen und gelben Luftballons und schließlich ein drittes Bild mit blauer Deko – verziert mit der Schrift ‚My Little Boy‘ – lüftete das Geheimnis. Den Post versah die 28-Jährige mit den Worten: „Ich hab es Euch versprochen. Meine #himmelblau-Tour war anscheinend ansteckend. Wir freuen uns auf unseren 1. Sohn im Dezember.“