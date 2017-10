Cheryl Cole und Liam Payne: Wie sieht's eigentlich im Schlafzimmer aus?

Mittwoch, 25. Oktober 2017, 11:14 Uhr

Cheryl Tweedy aka Cheryl Cole und Liam Payne scheinen offenbar ein gesundes Sexleben zu genießen. Die 34-jährige Sängerin und ihr Freund, die gemeinsam den sieben Monate alten Sohn Bear großziehen, scheinen neben den ganzen elterlichen Pflichten ihr Dasein als Paar nicht zu vergessen.

Foto: WENN.com

Nachdem Cheryl die neue Single ‚Bedroom Floor‘ ihres Beaus twitterte, schrieb ein Fan: „Ich habe gehört, es sind derzeit eher Babyspielzeuge als Klamotten auf dem Schlafzimmerfußboden.“ Die ‚Crazy Stupid Love‘-Interpretin ließ das nicht auf sich sitzen und schrieb: „Nicht da, wo ich hinschaue.“ Naja, das darf man ja nun interpretieren wie man will.

Keine Hochzeit in Sicht

Für Fans bleibt dann auch noch diese Frage: Ob die beiden wohl noch weitere Kinder planen? Erst kürzlich sprach Liam zumindest darüber, dass es keine festen Hochzeitspläne gebe. Obwohl der ‚Strip That Down‘-Hitsänger nach wie vor total verknallt in seine Freundin ist und mit ihr sein Familienglück genießt, steht eine Hochzeit bei ihm ganz weit unten an.

Ein Beitrag geteilt von Cheryl (@cherylofficial) am 23. Okt 2017 um 4:42 Uhr

Im Gespräch mit dem britischen ‚Daily Star‘ gab sich der Ex-One Direction-Sänger daher gerade ausweichend: „Ich weiß nicht, ob ich der Hochzeits-Typ bin. Mir kommen Hochzeiten immer komisch vor. Ich weiß nicht. Wer weiß? Wir werden sehen.“

Zurück bei „X-Factor“

Übrigens: Die 34-jährige soll ja nach zweijähriger Abstinenz wieder in die britische TV-Castingshow „The X Factor“ zurückkehren hieß es in jüngsten Medienberichten. Bei Twitter postete sie Anfang Oktober ein Foto mit Ober-Juror Simon Cowell (58). Dazu schrieb sie: „Neu! Cheryl Cole ist zurück bei ‚X Factor‘. Cheryl dreht mit Simon Cowell, um ihm im Jury-Haus auszuhelfen!“