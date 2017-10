Daniela Katzenberger: Alles über ihre Show "3 Boxen, dein Style"

Mittwoch, 25. Oktober 2017, 9:35 Uhr

Ab 20. November meldet sich Daniela Katzenberger mit einer neuen Fashion-Show zurück. In „3 Boxen, dein Style“ bringt die Kult-Blondine bei RTL II gemeinsam mit einem Fashion-Expertenteam frischen Wind in den Kleiderschrank von Frauen, die sie um Rat in Sachen Mode gebeten haben.

Foto: RTL II

Nachdem sich die „Katze“ ein Bild von der Kandidatin und ihrem modischen Anliegen gemacht hat, stellen drei Experten unabhängig voneinander jeweils ein Komplett-Outfit zusammen. Die Kandidatin bekommt die neuen Outfits in drei Boxen zum Anprobieren nach Hause geschickt. Beraten von Freundinnen, Kolleginnen oder auch Verwandten hat sie die Qual der Wahl: Welcher neue Look soll es sein? Darüber hinaus erhält jede Kandidatin ein Profi-Makeover, das dem Lieblingsoutfit den letzten Schliff verleiht.

Konzept: Professionelle Umstylings

Vom anstehenden Vorstellungsgespräch über Probleme mit der eigenen Figur bis hin zum ganz allgemeinen Wunsch nach einer Typveränderung – die Kandidatinnen von „3 Boxen, dein Style“ wenden sich aus unterschiedlichen Gründen an Daniela Katzenberger. Und da sind sie bei der „Katze“ und ihrem stilsicheren Expertenteam an der richtigen Adresse.

Foto: RTL II

Nachdem Daniela die jeweilige Kandidatin kennengelernt und ihren Kleiderschrank unter die Lupe genommen hat, machen sich pro Episode drei Modeexperten an die Arbeit. Die Kandidatin darf aus den drei professionell zusammengestellten Outfits ihren Lieblingslook auswählen und bekommt darüber hinaus ein Makeover von einer Visagistin. Am Ende tritt sie im neuen Look vor ihre Familie und Freunde.

„3 Boxen, dein Style – Mit Daniela Katzenberger“, 20 Episoden, ab 20. November 2017, montags bis freitags um 16:00 Uhr bei RTL II