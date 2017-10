Die schöne Camila Cabello will sich Kendrick Lamar angeln

Mittwoch, 25. Oktober 2017, 14:57 Uhr

Camila Cabello würde gerne mit Kendrick Lamar zusammenarbeiten. Das ehemalige Mitglied von Fifth Harmony wird nächstes Jahr sein erstes Soloalbum veröffentlichen. ‚The Hurting. The Healing. The Loving.‘ wird die Platte heißen und eine neue Ära für die 20-Jährige einleiten.

Foto: Michael Wright/WENN.com

Camila Cabello enthüllt jetzt im Interview mit ‚Buzzfeed‘, mit wem sie in Zukunft gerne kollaborieren möchte. „Mit vielen! Kendrick Lamar, Chance The Rapper“, plaudert die Sängerin aus. Von dem Entertainer-Talent von Chance The Rapper muss sich die brünette Schönheit jedoch noch überzeugen.

Auf die Frage, wen sie gerne live sehen möchte, antwortet Cabello: „Ich würde Coldplay gerne live sehen. Ich möchte John Mayer sehen und Chance The Rapper auch!“

Sie würde gerne „Somebody To Love“ covern

Welchen Song die Sängerin gerne covern möchte, ist für sie jedoch schwerer zu beantworten. Am Ende entscheidet sie sich für eine berühmte Hymne von Queen, was Cabello aber gleichzeitig für sehr unwahrscheinlich hält: „Ich würde es nie machen, weil es ein unerreichbares Ding ist und lieber unberührt bleiben sollte, aber ‚Somebody To Love‘ von Queen.“ Die Wahl eines passenden Karaokesongs fällt der jungen Sängerin dafür ganz einfach. Sie würde sich nämlich jederzeit für „irgendeinen Nicki Minaj-Song“ entscheiden.