Julia Roberts und Lucas Hedges als Mutter und Sohn

Mittwoch, 25. Oktober 2017, 14:28 Uhr

Jetzt ist es soweit: Nun wird „Pretty Woman“ Julia Roberts also schon als Mutter gecastet. Mit dem erst 20-jährigen Lucas Hedges (Grand Budapest Hotel) steht sie gemeinsam vor der Kamera.

Lucas Hedges (l) und Julia Roberts stehen gemeinsam vor der Kamera. Foto: Richard Shotwell

Hollywoods „Pretty Woman“, Julia Roberts (49), tritt mit dem Nachwuchstalent Lucas Hedges (20) in einer Mutter-Sohn-Rolle vor die Kamera. Das Drama „Ben is Back“ soll von Peter Hedges, dem Vater des Jungschauspielers, inszeniert werden. Lucas Hedges war in diesem Jahr für seine Nebenrolle in dem Familiendrama „Manchester by the Sea“ für einen Oscar nominiert.

Lucas‘ Vater liefert das Drehbuch

In „Ben is Back“ spielt er einen charmanten, aber zugleich verstörten jungen Mann, der zu Weihnachten überraschend ins Haus seiner Eltern zurückkehrt. Der Drehstart ist für Dezember in New York geplant, wie „Variety“ berichtet. Peter Hedges, Autor von Filmen wie „Gilbert Grape – Irgendwo in Iowa“ und „Dan – Mitten im Leben!“, liefert auch das Drehbuch.

Foto: Andres Otero/WENN.com

Der 20-Jährige Schauspieler ist übrigens als nächstes in „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“ zu sehen. Kinostart ist am 28. Januar 2018.

Lucas Hedges: Seine 10 bekanntesten Filme

Dan – Mitten im Leben! (2007)

Moonrise Kingdom (2012)

Labor Day (2013)

The Zero Theorem (2013)

Grand Budapest Hotel (2014)

Kill the Messenger (2014)

Anesthesia (2015)

Manchester by the Sea (2016)

Lady Bird (2017)

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (2017)