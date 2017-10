Julianne Moore: Reaktionen auf Weinstein sind "revolutionär"

Mittwoch, 25. Oktober 2017, 8:38 Uhr

Hollywoodstar Julianne Moore findet die Reaktionen auf den Harvey-Weinstein-Skandal „revolutionär“. Über 40 Frauen werfen dem in Ungnade gefallenen Produzenten vor, sie sexuell belästigt oder gar missbraucht zu haben.

Foto: Apega/WENN.com

Weinstein wurde daraufhin entlassen und muss sich möglicherweise vor Gericht verantworten. Moore hofft nun, dass an dem Film-Mogul ein Exempel statuiert wird. Dem britischen ‚Guardian‘ sagte sie: „Einige der Dinge, die ich in den letzten Wochen gesehen habe, sind revolutionär. Ich habe solche Auswirkungen nach dieser Art von ungeheuerlichem Verhalten noch nie gesehen.“

Behandlung gegen Sexsucht

Am Samstag (21. Oktober) soll Weinstein in Arizona eine Behandlung gegen Sexsucht abgeschlossen haben. Sein Therapeut, der namentlich nicht genannt werden will, ist der Meinung, dass nur die Zeit zeigen könne, ob diese Sitzungen wirklich etwas gebracht hätten. Auf die Frage, ob Weinstein nun Fortschritte gemacht habe, hieß es laut ‚TMZ‘: „Die Zeit wird es zeigen.“

Trotz einer enormen Anzahl an Ablenkungsmöglichkeiten, habe Weinstein sich völlig auf die Therapie konzentriert. „Er kam zu allen Treffen und war komplett bei der Sache.“

Die Ermittlungen gegen Weinstein werden unterdessen ausgeweitet. Nach der Polizei in New York und Los Angeles ermittelt nun auch die New Yorker Staatsanwaltschaft wegen mutmaßlicher sexueller Übergriffe. Der Filmmogul soll mindestens neun Frauen mit Schweigegeld davon abgehalten haben, an die Öffentlichkeit zu gehen. Weinstein bestreitet, Frauen zum Sex „gezwungen“ zu haben. (Bang/dpa)