Olsen-Twins und der perfekte Duft

Mary-Kate und Ashley Olsen brauchten lange, um den perfekten Duft zu kreieren. Die berühmten New Yorker Zwillinge haben gerade ihre neuen Parfüms mit den Namen ‚Nirvana French Grey‘ und ‚Nirvana Amethyst‘ auf den Markt gebracht.

Foto: Ivan Nikolov/WENN.com

Doch wie die Twins verraten, war allein schon die Namensfindung ein äußerst komplexer Prozess. „Wir wollten sie ursprünglich Eins, Zwei, Drei, Vier nennen“, offenbart Mary-Kate. Ashley fügt hinzu: „Aber dann haben wir uns entschieden, stattdessen Farben zu wählen.“

Im Gespräch mit ‚Allure Online‘ erklären die Designerinnen: „Am Anfang war es richtig schwierig, denn wir wollten erst nur Schwarz und Weiß machen. Aber dann haben wir uns entschlossen, mehr Düfte zu machen. Also mussten wir uns fragen, ‚Wie sieht die Flasche aus? Welche Geschichte erzählen wir?‘ Wenn wir weiter solide Farben wie Schwarz und Weiß benutzt hätten, wären sie sehr schockierend gewesen. Also musste es ein wenig transparenter werden.“

Auch an der Verpackung haben sie rumgefummelt

Das Design sollte „leichter“ und „freundlicher“ werden. „So hat es sich herausgebildet. Sogar die Verpackung haben wir definitiv weiterentwickelt“, so Mary-Kate. Nun sind die 31-Jährigen froh, dass endlich „jeder“ die Düfte „entdecken und erkunden“ kann. Im Zuge der Parfümproduktion lernten die Schauspielerinnen so einiges. „Ich wusste, dass jeder anders auf Düfte reagiert, aber mir war nicht klar, wie anders ein Duft, sogar ein kleiner Hauch, auf einer anderen Haut reagiert. Ich könnte ihn an mir selbst lieben, aber nicht an Ashley mögen oder etwas an jemanden mögen, was mir an mir selbst nicht gefällt. Das war so interessant“, berichtet der Star.

Nun wollen die Fashion-Ikonen laut Ashley ihre Kosmetiklinie weiter ausbauen: „Es gibt andere Beautyprodukte, die Mary-Kate und ich reizvoll finden und über die wir viel recherchiert haben.“