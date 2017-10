Gewinnspiel "Hans Zimmer live": Der König des Breitwand-Sounds

Donnerstag, 26. Oktober 2017, 17:10 Uhr

Die Liste der Filme, für die Hans Zimmer die Musik beisteuerte, liest sich wie ein Best of Hollywood, er erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter zwei Golden Globes, vier Grammys und für „Der König der Löwen“ den Oscar.

Hans Zimmer live in Italien. Foto: KIKA/WENN.com

Zimmer ist ohne Zweifel einer der bedeutendsten Filmmusik-Komponisten unserer Zeit und einer der erfolgreichsten deutschen Künstler der letzten Jahrzehnte in Hollywood. Markenzeichen sind seine oftmals minimal beginnenden Stücke mit einprägsamen Hooklines, die sich immer mehr zu gewaltigen Sounds auffächern.

2016 ging Hans Zimmer erstmals auf Europa-Tournee. Gemeinsam mit 72 Musikern präsentierte er dem begeisterten Publikum live seine größten Erfolge aus Filmen wie Rain Man, The Da Vinci Code und Pirates Of The Carribean.

Was für ein Soundfeuerwerk!

Am 3. November 2017 veröffentlicht Eagle Rock Entertainment nun die Aufzeichnung seines Konzerts am 07. Mai 2016 in Prag als DVD, Blu-ray, 2CD, 4LP und digital! Die spektakuläre Bühneninszenierung zeichnete sich durch eine bahnbrechende Lichtshow, atemberaubende Bilder und wunderschönen Klängen aus. Hans Zimmer performt während des Konzerts an mehreren Instrumenten und gibt Einblicke in viele seiner Stücke.

Zimmers zahlreich ausgezeichnete Karriere geht bis in die 80er-Jahre zurück und prägt enge Kooperationen mit renommierten Regisseuren wie Ridley Scott, Tony Scott, Michael Bay, Ron Howard, Gore Verbinski und Christopher Nolan. Seine Werke sind Teil der größten Blockbuster aller Zeiten zusammen mit gefeierten TV Serien wie „The Crown“ und „Planet Earth II“.

Foto: Pierre Futsch

Der Meister ist dieses Jahr durch Europa getourt und brachte seine Show gerade nach Nordamerika. Zusätzlich hat er die Musik für den neuen Christopher Nolan Film “Dunkirk” komponiert, der wohl einer der größten Filme 2017 sein dürfte.

Foto: klatsch-tratsch.de

Trackliste

1) Medley: Driving (Driving Miss Daisy) / Discombobulate (Sherlock Holmes) / Zoosters Breakout (Madagascar) 2) Medley: Crimson Tide / 160 BPM (Angels And Demons) 3) Gladiator Medley: The Wheat / The Battle / Elysium / Now We Are Free 4) Chevaliers De Sangreal (The Da Vinci Code) 5) The Lion King Medley: Circle Of Life (Prelude) / King Of Pride Rock 6) Pirates Of The Caribbean Medley: Captain Jack Sparrow / One Day / Up Is Down / He’s A Pirate 7) You’re So Cool (True Romance) 8) Rain Man: Main Theme 9) What Are You Going To Do When You Are Not Saving The World (Man Of Steel) 10) Journey To The Line (The Thin Red Line) 11) The Electro Suite (themes from The Amazing Spider Man 2) 12) The Dark Knight Medley: Why So Serious? / Like A Dog Chasing Cars / Why Do We Fall / Introduce A Little Anarchy / The Fire Rises 13) Aurora 14) Interstellar Medley: Day One / Cornfield Chase / No Time For Caution / Stay 15) Inception Medley: Half Remembered Dream / Dream Is Collapsing / Mombasa / Time