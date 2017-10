GZSZ heute: Bitte Taschentücher bereit legen!

Donnerstag, 26. Oktober 2017, 16:08 Uhr

Drama! Heute macht RTL die Fans von Chris (Eric Stehfest) und der schwer verliebten Sunny (Valentina Pahde) aus der Daily-Soap ‚Gute Zeiten – schlechte Zeiten‘ besonders glücklich: Deshalb bitte pünktlich Taschentücher bereit legen!

Foto: RTL

Hier verraten wir schon mal mit ein paar Bildern, was heute Abend ab 19.40 Uhr in der Folge Nr. 6.370 passiert! Also: Chris will wegen eines Jobs nach Tokio abreisen, Sunny will das verhindern. Im Taxi merkt die Schöne, dass sie ihre Handtasche samt Geld und Handy vergessen hat. Mit einem großen Appell an die Liebe schafft sie es, das Herz des Taxifahrers zu erweichen.

Am Flughafen kann sie ihn aber nicht finden. Und leider ist das Bodenpersonal nicht so sentimental und weigert sich, ihr zu helfen.

Foto: RTL

Happy End in Sicht?

Unbeirrt kapert Sunny die Flughafenansage, doch Chris bleibt verschwunden und sein Flieger nach Tokio hebt ab. „Die Maschine nach Tokio hat gerade abgehoben“, heißt es am Schalter nur noch. Die Verzweifelte weiß nicht weiter, als Chris wie durch ein Wunder plötzlich vor ihr steht. Und dann: Küssen sich die beiden. Endlich Happy End?! Oder wie, der was? Drama, Baby, Drama!

Foto: RTL

„Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ läuft montags bis freitags um 19.40 Uhr bei RTL.