Sarah Nowak: Hochzeit noch in der Schwangerschaft

Donnerstag, 26. Oktober 2017, 13:00 Uhr

Sarah Nowak und Dominic Harrison wollen nun doch schon bald heiraten. Die 26-jährige Blondine und ihr Liebster erwarten ihr erstes gemeinsames Kind – ein Mädchen. Daran lassen die beiden ihre Fans auch direkt teilhaben und updaten regelmäßig ihre Social Media-Kanäle, um Einblicke in ihr Leben zu geben.

Foto: AEDT/WENN.com

Vor kurzem kam dann auch der ersehnte Heiratsantrag in New York, romantisch auf dem Rockefeller Center und natürlich hat Sarah ‚Ja‘ auf die Frage aller Fragen von Dominic gesagt. Da sie da aber bereits schwanger war, vermutete man eine Hochzeit nach der Geburt der kleinen Prinzessin. Nun aber scheinen es die beiden Verliebten doch eilig zu haben und möchten noch vor der Geburt, die schon Anfang Dezember stattfinden soll, heiraten.

Hochzeitszeremonie im November

Dies verriet Sarah selbst in einem YouTube-Video und verkündete überglücklich: „Wir werden ganz bald heiraten – und zwar, wenn die kleine Maus noch in meinem Bauch ist! Wir haben auch schon ein Datum und wir haben auch viel organisiert in den letzten Wochen. […] Wir werden heiraten am 11.11.17!“ Zumindest zum Standesamt soll es damit also doch noch mit Kind im Bauch gehen. Die große Hochzeit, ganz nach den luxuriösen Vorstellungen des Paares, soll aber dann trotzdem erst später stattfinden. Ob Sarahs Kleine dann das Blumenmädchen sein darf?