Sharon Stone kehrt als Drogenbaronin zurück

Donnerstag, 26. Oktober 2017, 13:58 Uhr

Nach der Tragikomödie „The Disaster Artist“ steht Sharon Stone als Nächstes für die norwegische Filmemacherin Eva Sørhaug vor der Kamera.

Sharon Stone spielt gern die Rolle einer straken, sexy Frau. Foto: Richard Shotwell

Die 59-Jährige US-Schauspielerin kehrt vor der Kamera ins Mafia-Milieu zurück. In der Thriller-Komödie „Sunny“ soll sie die Hauptrolle einer Mafiabraut und Drogenbaronin übernehmen, wie die US-Branchenblätter „Variety“ und „Hollywood Reporter“ am Mittwoch berichteten. Die norwegische Filmemacherin Eva Sørhaug („90 Minutes“) gibt damit ihr englischsprachiges Regiedebüt.

Stone sei die perfekte Schauspielerin für die Rolle, sagte Sørhaug in einer Mitteilung. Sie besitze die „mühelose Fähigkeit“, starke und sexy Frauen zu spielen.

Neue Rolle an der Seite von James Franco

Stone ist vor allem für ihre „Basic Instinct“-Rolle als männermordende Krimi-Schriftstellerin bekannt. Großen Erfolg hatte sie auch mit ihrem „Casino“-Auftritt 1995 an der Seite von Robert de Niro unter der Regie von Martin Scorsese. In der Rolle als drogensüchtige Mafiaboss-Gattin holte sich Stone eine Oscar-Nominierung und die Golden-Globe-Trophäe als beste Darstellerin. Die letzten Jahre hat Stone keine vernünftigen Filme mehr zustande gebracht.

Zuletzt drehte sie an der Seite von James Franco und Seth Rogen die Tragikomödie „The Disaster Artist“. Der startet am 1. Februar in den deutschen Kinos. (dpa/KT)

