The Voice of Germany: Katy Perry überrascht hier die 18-jährige Palina

Donnerstag, 26. Oktober 2017, 7:27 Uhr

Das schafft nur „The Voice of Germany“: Vor ihrer Blind Audition bekommt Palina (18, Berlin) eine Überraschung, die es so noch nicht in der beliebten Casting-Show gab.

Foto: ProSIebenSAT.1

Der US-Superstar sagte: „Hi Palina, hier ist Katy Perry. Viel Glück für deinen Auftritt bei ‚The Voice of Germany‘. Ich hoffe, es läuft so, wie du es dir wünscht.“ Palina performt „Chained To The Rhythm“ am heutigen Donnerstag um 20:15 Uhr, auf ProSieben.

Die Berlinerin ist total begeistert und natürlich absolut sprachlos: „Die Botschaft von Katy Perry ist einfach krass.“ Ist sie ein gutes Omen für Palina? Wir werden es sehen!

Foto: ProSIebenSAT.1

Auch diese Talente sind heute Abend dabei

Jonny Mahoro & Jakob Ude (18, Bonn)

Vor vier Jahren schon haben Jonny und Jakob angefangen auf den Straßen Bonns nach der Schule Musik zu machen. „Wir könnten ein Buch über unsere Straßen-Gigs schreiben, es wird nie langweilig.“ Ab und zu bekommen die beiden Abiturienten auch Telefonnummern von Mädchen zugesteckt. Manchmal steht jemand auf Jakob, manchmal auf Jonny. Die besten Freunde nehmen es mit Humor: „Es ist optisch für alle was dabei.“

Exklusiv vorab: ganz unten ein Video vom Auftritt der beiden!

Johnny & Jakob. Foto: ProSiebenSAT.1

Marcel Richard „Mars“ Saibert (40, Düsseldorf)

Mars ist kein Unbekannter in der TV-Welt! Fünf Jahre lang spielte der Düsseldorfer in der Daily Soap „Unter Uns“ mit, vier Monate lang bei „Alles was zählt“. Schon in seiner Schauspielrolle spielte er einen Musiker: „Gut war, dass ich in meiner Rolle mich selbst spielen, Songs vorstellen und ein Soloalbum veröffentlichen konnte.“ Bei #TVOG will Mars jetzt beweisen, „dass ich nicht nur der singende Soapy bin!“

Mars. Foto: ProSIebenSAT.1

Chris Bertl (36, Wien)

Seinen größten Auftritt hatte Chris in Wien vor etwa 8.000 Menschen. Er sang ein Duett mit Conchita Wurst. Der Österreicher liebt Schlager und schreibt auch eigene Songs im Dialekt. Der 36-Jährige steht gerne in extravaganten Outfits wie Airbrush-Hosen und Schulterpolstern auf der Bühne. „Ich bin ein schräger Vogel und liebe die großen Auftritte“, sagt Chris. Er selbst beschreibt sich auch als sehr eitel: „Ich will halt immer geil ausschauen!“

Chris. Foto: ProSIebenSAT.1

Marlin Williford (44, Berlin)

Marlin hat Operngesang an der Ohio State University (USA) studiert und tourte danach lange durch die ganze Welt. Vor neun Jahren kam er nach Deutschland, um hier Oper zu singen. Mittlerweile fokussiert sich der 1,82 Meter große und 165 Kilogramm schwere Mann mehr auf Soul und Pop. „Meine ganze Familie singt, aber als Junge wollte ich anders sein, ich wollte nicht wie Mum und Dad sein“, sagt der 44-Jährige. Seine Eltern sind beide Pastoren und singen Gospel.

Marlin. Foto: ProSIebenSAT.1

Außerdem heute Abend dabei: Stefanie Nerpel (39, Waibstadt), Angelo Walter (36, Bornheim), Luana Eschment (16, Nauort), Hang Shuen Lee (27, München), Maria Giuseppina Cammisa (26, Offenbach a. Main), Palina Vereti (18, Berlin) und Filiz Arslan (20, Ensdorf).