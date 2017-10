Gigi Hadid über die erste Begegnung mit Modezar Lagerfeld

Freitag, 27. Oktober 2017, 17:12 Uhr

Gigi Hadid fühlte sich ziemlich unvorbereitet, als sie das erste Mal auf Karl Lagerfeld traf. Das 22-jährige Model gab zu, dass das erste Treffen mit dem Modeschöpfer eher zufällig stattfand.

Foto: WENN.com

„Vor drei, vier Jahren“ war Gigi gerade bei der Anprobe, als der Designer auf dem Weg zu einem Treffen mit Anna Wintour in sie hineineilte. Der ‚Womens Wear Daily‘ erzählt die Modelschönheit: „Ich erinnere mich noch an das erste Mal, als ich Karl traf. Ich war bei meiner ersten Anprobe zu meiner ersten Chanel-Show und natürlich erwartet man, dass er dort ebenfalls unterwegs ist, aber ich war gar nicht darauf vorbereitet. Denn genau in der Sekunde, in der ich das Gebäude betrat, kamen mir Karl und Anna entgegen und ich hatte vorher keinen von beiden getroffen.“

Schlichte Begrüßung

Die Blondine musste sich daraufhin auch selbst vorstellen, obwohl sie nicht wusste, ob es die beiden überhaupt interessiere. „Ich ging also dort entlang und musste mich selbst vorstellen. ‚Hi, ich bin Gigi. Ich weiß nicht, ob es euch interessiert‘. Das war so vor drei oder vier Jahren.“ Ganz anders verlief es hingegen bei Lily Rose Depp. Sie traf Karl Lagerfeld schon, als sie noch sehr jung war und modelte 2015 das erste Mal für Chanel.

In einem Interview erzählte sie: „Ich kenne Karl, seit ich acht bin. Er ist definitiv eine der Personen, die schon immer in meinem Leben waren. Ich habe viele Chanel-Erinnerung aus meiner Kindheit.“ Außerdem lobt sie den Designer für seine innovativen Ideen: „Alles, was ihm einfällt, die ganze Kreativität in seinem Kopf mit der er jedes Jahr und sein ganzes Leben schon Dinge kreiert. Er gehört auf jeden Fall zu den Menschen, die sich weiterentwickelt haben, aber trotzdem noch ihrer Kunst und Präzision treu geblieben sind. Aber auf der anderen Seite hat er nie das selbe zweimal gemacht.“